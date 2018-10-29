Как Россия способна влиять на работу американской спутниковой навигации

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13 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 17:34  |  vz.ru
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Зависимость Украины от российского бензина выгодна ей самой

Без России бензин на Украине был бы еще дорожеФото: Стрингер/РИА «Новости»
Пока Россия в ручном режиме останавливала ценовой беспредел на российских АЗС, на Украине заговорили об угрозе топливного коллапса из-за критической зависимости от Москвы. Некоторые винят Россию даже в том, что литр бензина на Украине стоит почти в два раза дороже, чем в РФ. Что на самом деле происходит на топливном рынке соседа и кому украинцы должны предъявлять претензии? Подробности...
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Какой смысл в общении лидеров России и Косово

Хашим Тачи впервые, хоть и кратко, встретился с Владимиром ПутинымФото: twitter.com/HashimThaciRKS
Лидер косовских албанцев Хашим Тачи сообщил о встрече с Владимиром Путиным «на полях» юбилейных торжеств в Париже. Краткая беседа, скорее всего, действительно имела место. Выгода от нее для бывшего полевого командира Змея Тачи понятна. «Коллекционируя рукопожатия» мировых лидеров, он набирает политический вес и решает внутренние проблемы. Но зачем этот разговор нужен Москве? Подробности...
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Зачем России нужен налог на колу

Для бюджета лучше, чтобы граждане не пили, не курили и отдавали предпочтение здоровому питаниюФото: Shannon Stapleton/Reuters
В РФ планируют обложить акцизом колу, пепси и другие лимонады. От заболеваний, вызванных их употреблением, ежегодно умирают сотни тысяч человек по всему миру, утверждают ученые. По сути, Россия идет тем же путем, который уже прошли многие западные страны. Однако «налог на газировку» чреват для нее большими проблемами. Подробности...
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На Украине начинается коммунальная катастрофа

Горящие покрышки перед зданиями украинских горадминистраций – единственное, чем могут обогреться жители этих городовФото: 0564.ua
Стихийные массовые протесты прокатились по нескольким провинциальным городам Украины. Все дело в том, что с наступлением зимы в дома жителей этих городов так и не пришло отопление. Причина не только в воровстве коммунальщиков и безграмотном управлении властей. Для Украины это первый предвестник очень большого кризиса. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Коррупция и беззаконие, презрение и грубость – больше не норма

Сергей Худиев, публицист, богослов
Сами по себе надменные чиновники и коррумпированные правоохранители были и раньше, но то, что считалось неизбежным, как климат, стало восприниматься как зло преодолимое и потому нетерпимое. Почему так произошло? Подробности...
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Почему русский либерал стал охранителем

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Двести лет назад родился первый и едва ли не единственный представитель четвертой власти в России. Прочие стремились к ней – он обладал. Но заплатил он за это большую цену, став синонимом едва ли не всего гнусного и темного в России. Подробности...
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Борьба с хамством может превратиться в национальную идею

Антон Крылов, журналист
Есть известная поговорка: «хороший человек – это не профессия». Похоже, что быть, а как минимум казаться хорошим человеком – это теперь безусловная производственная необходимость для любого сотрудника любой организации, который в минимальной степени коммуницирует с окружающими. Подробности...
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        • Да, для всех заключенных

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        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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        • Рай

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

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          Как Россия способна влиять на работу американской спутниковой навигации

          Проблемы с американской спутниковой навигацией повлияли даже на учения НАТО   13 ноября 2018, 16:30
          Фото: Zuma/ТАСС
          Текст: Максим Ваганов

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          Кажется, к многочисленному списку «вмешательств России» на Западе прибавилось еще одно. Всерьез рассматривается версия о том, что именно российские военные стоят за некорректной работой спутниковой навигации GPS во время прошедших недавно в Норвегии учений НАТО. Предположим, так оно и есть. Как именно Россия могла бы это осуществить?

          Глава правительства Финляндии Юха Сипиля заявил, что во время недавних учений НАТО «Единый Трезубец», которые проходили с 25 октября по 7 ноября, спутниковая навигационная система GPS подверглась неизвестному воздействию и в итоге работала некорректно. Настолько некорректно, что именно эта причина и рассматривается в качестве одной из версий инцидента с норвежским фрегатом, столкнувшимся с танкером. Точные причины некорректной работы системы GPS ещё неясны, но господин Сипиля уже успел сказать, что возможным виновником данного инцидента является Россия.

          Если опустить сам политический контекст данного высказывания – а именно крайне популярный на Западе сегодня лозунг «и в этом тоже виновата Россия» – то хотя бы ради любопытства можно попробовать представить: может быть, мы действительно вмешивались таким образом еще и в учения НАТО? Как российские Вооруженные силы могли бы повлиять на GPS чисто технически?

          Для начала нужно напомнить, как работает американская система навигации. В настоящий момент это 32 спутника, которые находятся на земной орбите. Траекторий движения у них 6. На каждой траектории по 4 спутника (6*4=24). Ещё 8 спутников находятся в резерве на случай выхода из строя основных аппаратов. Спутники вращаются синхронно с Землёй и делают два оборота в сутки. Расположение траекторий и количество спутников позволяет пользователю держать связь всегда минимум с шестью аппаратами и максимум с десятью. За счёт этого уменьшается погрешность определения координат пользователя.

          Кроме того, для понимания принципов спутниковой навигации стоит напомнить немного и о радиоволнах, ведь именно с их помощью спутниковый сигнал передается на Землю. Радиоволна – вид электромагнитного излучения, который имеет две основные характеристики: длина волны и частота. Эти два параметра имеют обратную зависимость. То есть чем больше длина волны, тем меньше её частота. Для примера возьмите пружину и растяните её. Длина волны увеличится, но вот частота станет меньше.

          Длинные волны за счёт своей меньшей частоты покрывают огромные пространства, а короткие же наоборот. При этом, чем длиннее волна, тем глубже она может проникать в различные среды. Именно поэтому сверхдлинные волны применяются в основном для связи с подводными лодками, очень далекими от своих баз и погруженными в воду. А вот для волны с длиной менее 1 см (ультракороткая) ощутимой преградой может стать даже туман или дождь.

          Теоретически вроде бы очевидно, что для любой связи лучше всего использовать длинные радиоволны. Однако для таких волн нужны огромные антенны-передатчики. Например, в России есть система «Альфа» для связи со своими подводными лодками. Антенна-передатчик в такой системе в высоту достигает многих десятков метров.

          Носить такую штуку у себя в кармане не получится. И тут на помощь приходят короткие волны. Все современные рации, телефоны, навигаторы и т.д. работают именно в диапазоне ультракоротких радиоволн (УКВ). Да, такие системы бьют всего на 200–300 км, однако при наличии огромного количества ретрансляторов это не является проблемой. А вот их компактность ощущается. Система GPS также работает в УКВ-диапазоне и имеет дециметровые волны. Именно поэтому на открытом поле ваш навигатор работает нормально, а при въезде в тоннель может начать теряться.

          Как только появились радиостанции, люди сразу же задались вопросом, как с этим бороться. Впервые радиоэлектронная борьба была применена в 1904 году Русским Императорским Флотом во время Русско-японской войны. С тех пор системы РЭБ развились до крайне сложных устройств. И Россия, как родоначальница РЭБ, до сих пор занимает лидирующие позиции в этой области.

          Радиоэлектронная борьба подавляет связь посредством постановки помех. Радиопомехи – это та же радиоволна, которая не несёт никакой полезной информации. При постановке помех эфир просто забивается шипением, что мешает корректной работе оператора (это в случае с обычным радиоприёмником).

          Все системы РЭБ можно поделить на тактические и стратегические. Тактические системы предназначены для противодействия переносным радиостанциям, а также тем, которые установлены на самолётах, наземной технике и т.д. Тактические РЭБ небольшого размера и имеют низкую мощность, а следовательно, и дальность действия.

          Стратегические системы РЭБ более громоздкие и иногда достигают десятков тонн веса. Они имеют сильные источники питания и могут подавлять связь на расстоянии нескольких тысяч километров. Такие системы нужны для нарушения работы штабов, нарушения связи с бомбардировщиками и т.д.

          Что же именно могло – теоретически – повлиять на работу GPS во время учений НАТО? Учения проходили в Норвегии, а сами спутники находятся на околоземной орбите. Тактические средства РЭБ на такие расстояния неэффективны. Поэтому такие системы, как «Лиман», «Красуха», «Леер-3», авиационные «Хибины» и др., не подходят. А какие стратегические системы РЭБ имеет в данный момент Россия?

          Прежде всего стоит заметить, что системы РЭБ, их характеристики и даже иногда само их существование крайне секретны. Вместе с системами противоракетной обороны и стратегическими ядерными силами это самая засекреченная техника в мире. Информации про стратегические РЭБ очень мало. В основном вся аналитика по ним ограничивается просмотром фотографий и приблизительным расчетом, на какую дистанцию она может работать в соответствии с размером антенны.

          В данный момент самыми современными стратегическими системами РЭБ России являются «Мурманск-БН» и «Самарканд». В Сети есть фотографии «Мурманска»: на тяжёлом шасси установлены огромные антенны. В данный момент данная РЭБ имеется в Калининграде – ближайшей территории РФ к Норвегии.

          Работает «Мурманск-БН» в коротковолновом диапазоне. Эксперты оценивают его дальность в 5000 км. Возможно, они немного приукрашивают характеристики. Но даже половины этого радиуса хватит, чтобы покрывать всю Норвегию из Калининграда и в том числе место проведения учений НАТО. Поэтому, если Россия и виновата в нарушении работы системы GPS, то использовала она, скорее всего, «Мурманск-БН».

          Существует и ещё более новая система РЭБ «Самарканд». Про неё в открытом доступе вообще нет почти никакой информации.

          Однако очень интересен один факт. Пару недель назад в момент начала учений НАТО в Норвегии на сайте Госзакупок появился документ о начале тендера на монтаж станций «Самарканд» и инфраструктуры для них. Это крайне забавное совпадение, учитывая то, что «Самарканд» – одна из двух систем, способных работать на такие дистанции.

          Нужно упомянуть и систему РЭБ «Порубщик», которая установлена на самолеты-разведчики Ил-22. Вообще с самолёта всегда эффективнее вести радиоэлектронную борьбу. Высота полёта позволяет увеличить дальность эффективной работы РЭБ. Однако таких самолётов мало, и я уверен, что авиационный контроль НАТО очень внимательно следит за передвижением этих машин. Полет такого аппарата, который бы совпал с нарушением работы системы GPS, сразу показал бы, кто за этим стоит.

          Иначе говоря, возможности для воздействия на спутниковые навигационные системы у России есть. И даже крайне эффективные. Однако все это далеко не значит, что именно российские военные стоят за странностями в работе GPS во время учений НАТО.

          Скорее всего, все гораздо проще и прозаичней. Достаточно немного вырасти солнечной активности – и это сразу же скажется на эффективности спутниковой навигации. Солнечная радиация гораздо более мощный источник помех, чем любое «русское вмешательство».

          Скорее всего, так было и в этот раз.


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