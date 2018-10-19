Как норвежский фрегат «потопил» самые масштабные учения НАТО на Севере

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8 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 23:28  |  vz.ru
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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Как предательство Горбачева породило уникальный ракетный комплекс

Ракеты «Искандер» – разработка, опередившая свое время и до сих пор пугающая страны НАТОФото: Стрингер/РИА «Новости»
Тридцать лет назад, 7 ноября 1988 года, генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев под нажимом академика Сергея Непобедимого принял решение о разработке оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». А перед этим решением Горбачева был уничтожен предшественник «Искандера», комплекс «Ока» – и деятели российского ВПК не могут простить это генсеку до сих пор. Почему?  Подробности...
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«Пиры Цеповяза» вызвали поразительную реакцию ФСИН

Опасный убийца живет в тюрьме в роскоши – и ФСИН признается в бессилии этому противостоятьФото: Соцсети
В истории с роскошной жизнью в колонии одного из членов «банды Цапков» самым возмутительным является вовсе не красная икра и не крабы. Что российские тюрьмы поражены коррупцией, ни для кого не секрет. Наиболее потрясающей оказалась реакция на это безобразие тех, кто должен эту коррупцию пресекать. А именно руководства ФСИН. Подробности...
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В чем подоплека «битвы за права трансгендеров» в США

Такие универсальные туалеты появились даже в некоторых американских школахФото: Brian Branch Price/ZUMA/Global Look Press
Похоже, Соединенные Штаты перестают быть местом, где преклоняются перед трансгендерами. По крайней мере, американская либеральная пресса бьет тревогу: президент Трамп отменяет былое наследие Обамы по части отношения к одному из самых несчастных сексуальных меньшинств. Как ни парадоксально, таким образом Трамп наносит удар по богатейшим людям Америки. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Либералы хоронят феминизм хлопком по ягодицам

Елена Кондратьева, журналист
Что нам говорит история с харрасментом в либеральном издании «Медуза»? Пристают – утрись. Он начальник – ты дурак, «битый небитого везет» – тебе еще с детства мультик показывали. Подробности...
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Как не пожелать жены ближнего, если на том мир стоит

Татьяна Толстая, писательница, телеведущая
За минувший год в Америке уволили 201 человека в рамках программы #metoo. Каждого из них сбил снайперский выстрел доносчика. Все, кто поддерживает эту хунвейбиновщину, ссылаются на Вайнштейна. Какой уж тут Вайнштейн. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Невыученные уроки Первой мировой войны

Павел Данилин, политолог
Сто лет назад завершилась Первая мировая война. В Париже будут торжественно отмечать годовщину. Посетит торжества и президент России. Хотя, конечно, это не наш праздник. Да и, если честно, это ничей праздник. И вообще не праздник. Подробности...
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      Умер Николай Караченцов

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        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

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          Как норвежский фрегат «потопил» самые масштабные учения НАТО на Севере

          Фрегат «Хельге Ингстад» получил огромную пробоину в правом боку   8 ноября 2018, 22:25
          Фото: Marit Hommedal/Norsk Telegrambyra AS/Reuters
          Текст: Алексей Нечаев,
          Михаил Мошкин

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          Следствием низкого уровня морской культуры и выучки назвал адмирал Касатонов то, что произошло у берегов Норвегии. Военный корабль, возвращавшийся с крупнейших за 30 лет учений НАТО в северных водах, столкнулся с нефтяным танкером. Эта «ложка дегтя» – далеко не единственная нештатная ситуация на маневрах и отнюдь не первый инцидент со столкновениями за последние годы. Натовские моряки потеряли выучку?

          В четверг у побережья Норвегии столкнулись два корабля – норвежский фрегат «Хельге Ингстад» и танкер «Сола ТС», идущий под флагом Мальты. В результате пострадали семь человек. Как передало РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию NRK, авария произошла рано утром в районе Хордаланна возле центральной части Норвегии. Фрегат потерял управление и начал дрейфовать к берегу со 137 людьми на борту. Большинство из них затем были эвакуированы, 10 человек оставались поначалу на борту.

          Напомним, что фрегат попал в аварию, как раз когда возвращался с учений НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец – 2018») в водах Норвегии. В результате корабль получил огромную пробоину в правом боку, потерял управление и начал тонуть.

          Это не единственная нештатная ситуация, случившаяся во время учений Trident Juncture 2018. Накануне стало известно, что ударная группа США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» покинула натовские маневры раньше времени. Об этом сообщил командующий контр-адмирал Джин Блэк. Он объяснил это непогодой, заявив, что надвигался шторм с 10-метровыми волнами. Сообщалось, что ранее шторм едва не потопил направлявшийся на те же учения американский десантный корабль-док «Ганстон Холл». Впрочем, как утверждает российский портал «Авиа.про», причиной ухода «Гарри Трумэна» и его ударной группы могли стать пролеты российских стратегических бомбардировщиков Ту-160. Сообщалось, что полеты этих ракетоносцев проходили рядом с зоной учений, а противолодочный самолет Ту-142 пролетел в нескольких километрах от флагманского корабля 6-го флота «Маунт Уитни».

          Как бы то ни было, американцы объясняют свои действия непогодой (типичной, заметим, для северных широт). Это, вкупе с конфузом с норвежским фрегатом «Хельге Ингстад», явно снижает впечатление от самых масштабных маневров на северном фланге НАТО с момента окончания холодной войны – и от первого за 30 лет захода американского авианосца в Арктику.

          Если рассматривать непосредственно произошедшее с «Хельге Ингстадом», то отметим: хотя подобные инциденты происходят порой и с флотами других стран, в том числе России, на флотах стран НАТО такие ЧП в последний год резко участились.

          Напомним, год назад эсминец ВМС США столкнулся с японским буксиром – тоже во время учений у берегов центральной части Японии. Правда, пострадавших не было, а ущерб кораблю был нанесен минимальный. «Эсминец с управляемым ракетным оружием USS Benfold участвовал в регулярных учениях по буксировке в заливе Сагами 18 ноября, когда буксир потерял ход и столкнулся с кораблем», – передает ТАСС сообщение 7-го флота американских ВМС.

          В июне прошлого года эсминец «Фицджеральд» у берегов Японии столкнулся с филиппинским контейнеровозом в 20 километрах от берега. Были госпитализированы трое американских военных. К сожалению, были и погибшие. Тела семерых моряков были найдены в затопленной части эсминца.

          Еще больше моряков погибло, когда в августе того же года ракетный эсминец ВМС США «Джон Маккейн» столкнулся с танкером Alnic MC в районе Малаккского пролива. «Такие инциденты редки, но два за одно лето, оба раза с участием 7-го флота... Это ошеломляюще!» – так американские эксперты оценивали эту трагедию. 10 членов экипажа пропали без вести, позднее их тела нашли в затопленных после удара отсеках, еще пятеро были ранены. На гражданском судне пострадавших не было. Российские эксперты тогда посоветовали Пентагону подумать о квалификации своих капитанов.

          «Практически каждый год у флотов НАТО, прежде всего у США, происходят аварии, как с гибелью людей, так и с пострадавшими. Если, например, обратиться к статистике последних пяти лет, минимум раз в год отмечались такие инциденты, то у американцев, то у их союзников по НАТО – британцев, то у не входящей в альянс Японии», – сказал газете ВЗГЛЯД Михаил Ненашев, капитан первого ранга запаса, руководитель Общероссийского движения поддержки флота.

          На происшедшее с фрегатом «Хельге Ингстад» скорее всего, повлияли погодные условия, заявил газете ВЗГЛЯД бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. Он отмечает:

          «Это значит – не умеют управлять, оценивать сложнейшую ситуацию, держать дистанцию. Это говорит о низком уровне морской культуры и выучки».

          «Расхождение кораблей на море – это одна из интересных привилегий штурмана, который всегда просчитывает дистанционную, которая не позволяет сближаться и избежать столкновения. Возможно, танкер заправлялся из-за нехватки топлива и был, допустим, неумелый маневр или сложные погодные условия, что сблизило два корабля», – заметил адмирал Комоедов, подчеркнув, что нужно дождаться появления подробностей столкновения.

          Михаил Ненашев также призвал судить по результатам расследования, но отметил: в данном случае причина может корениться в проблемах с боеспособностью норвежского флота в целом. «У них, по-моему, всего пять фрегатов, из них только два в строю, плюс пять подводных лодок, из которых в строю, если не ошибаюсь, тоже две. У них очень мало в море боевых сил. Корабли у них иностранного, не норвежского производства – значит, проблема с комплектацией», – указал капитан первого ранга запаса.

          При всей «браваде Норвегии, кичащейся тем, что приняла учения НАТО с участием более 70 кораблей и судов» сам по себе норвежский флот, по мнению Ненашева, «не более чем вспомогательная структура в разведывательных действиях против нашего Северного флота». «В первую очередь это «обслуга» натовцев, которые регулярно шныряют вдоль наших территориальных вод, – отмечает собеседник. – У них базируется известное судно радиоэлектронной разведки Marjata. Я сам служил на Северном флоте, и могу свидетельствовать: идут учения, и норвежцы всегда с этим судном всегда лезут, чуть ли не под залп наших кораблей». Но качество экипажей кораблей, по мнению Ненашева, оставляет желать лучшего.

          Что же касается досрочного ухода «Гарри Трумэна», то американцам следует помнить о том, что советский и российский флоты готовы к подобным визитам к нашим морским границам, отметил адмирал Касатонов. «Я немного служил на Северном флоте. Для нас авианосцы всегда составляли опасность. Но мы планировали определенные действия кораблями, подводными лодками и авиацией для противодействия им, – рассказал адмирал. – Это было не очень просто, в том числе из-за погодных условий, но мы справлялись.

          Наверное, они забыли, что мы были готовы к таким вещам, и решили подразнить Россию на северном направлении. Но если уже и авианосец оттуда ушел – значит, ему было невмоготу выполнять поставленные перед ним задачи».

          При этом эксперты предостерегают: не следует обольщаться и делать скоропалительные выводы о том, что неприятности на натовских учениях говорят о падении профессионального уровня военных моряков альянса в целом. «Говорить о системном бардаке в ВМС стран НАТО не стоит, это во-первых. Что норвежцы, что американцы, что англичане – хорошие моряки», – подчеркивает Касатонов. Второй момент – при разборе ситуации с норвежским фрегатом надо все-таки учитывать и сложные условия. «С морем и океаном надо всегда обращаться на вы. Потому что это стихия, которая любому моряку голову отшибает от той мощи, которая существует в любом море и океане. Всегда надо помнить о том, что не мы сильные, а природа сильнее нас. К ней нужно приспосабливаться», – заметил Касатонов. «Это еще одно свидетельство того, что корабль в море, морское техническое сооружение – это всегда объект, подверженный риску, что на нашем флоте, что у флотов западных стран», – соглашается Ненашев.


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