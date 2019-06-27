GPS над Израилем отключился необъяснимым образом

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27 июня, четверг  |  Последнее обновление — 23:57  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Почему Россия победила в ПАСЕ

Временное отсутствие России существенно снижало авторитет ПАСЕФото: Council of Europe/Candice Imbert
Полномочия российской делегации в ПАСЕ восстановлены в полном объеме. Все попытки Украины помешать этому были отбиты делегатами других европейских стран, лишь шесть из которых решились пойти на демарш и теперь отзывают своих представителей в знак протеста. Происходящее – очень плохой сигнал для Киева. Но очень хороший для Европы в целом. Подробности...
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Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
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Россия сообщит НАТО о неприятном

Контакты России и НАТО заморожены уже давноФото: Fabrizio Bensch/Reuters
На фоне возвращения России в ПАСЕ появляются сообщения о возобновлении еще одного формата отношений нашей страны с Западом – НАТО хочет провести на следующей неделе заседание Совета Россия–НАТО, посвященное судьбе Договора о РСМД. Что все это значит и имеет ли смысл обсуждать проблему европейской безопасности с альянсом, повторяющим американский ультиматум в адрес Москвы? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Скрытая жизнь настоящих инноваций

Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ
Цифровизация, рост производительности труда, увеличение несырьевого экспорта – эти намерения превратятся в реальный результат, только если будут опираться на средние компании, сделавшие инновации краеугольным камнем своей стратегии. Подробности...
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Донбасский ад и рай Захара Прилепина

Денис Гуцко, писатель
Читая про «некоторых, которые не попадут в ад» Захара Прилепина, я ловил себя на странном чувстве зависти – к ним. Не потому, что автор меня перевербовал. Эти люди могут – и сделали в своей жизни ясный, однозначный выбор – и пошли за ним. Подробности...
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Украинцы, да очнитесь же!

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
История, леденящая кровь. Поверить в это невозможно. Поэтому я и не поверила. А потом пришлось. Украинские моряки Киеву нужны исключительно в России! Как очередной инструмент шантажа и аргумент обвинения Москвы во всех своих бедах. Подробности...
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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      Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» сгорел после аварийной посадки в Бурятии. Он съехал с ВПП и врезался в здание очистных сооружений. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали
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      Беспилотник-разведчик в виде совы создали в России

      В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкой
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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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            GPS над Израилем отключился необъяснимым образом

            Российский комплекс РЭБ «Красуха» теоретически мог зацепить из Сирии израильские аэропорты   27 июня 2019, 22:45
            Фото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
            Текст: Дарья Рыночнова,
            Александр Колпаков

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            Россия вновь подверглась упрекам за «GPS-диверсию». На этот раз нас обвиняет Израиль, чья гражданская авиация пострадала из-за масштабных помех GPS. Сигнал российских станций радиоэлектронной борьбы не пройдет через горы, отделяющие Тель-Авив от Сирии, полагают одни эксперты. Другие считают, что именно российские военные выключили навигацию над Израилем.

            В пятницу российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что сообщения о возможной причастности России к сбоям в GPS-навигации в международном аэропорту Тель-Авива «Бен-Гурион» не соответствуют действительности.

            Накануне в Израиле сообщили, что в течение трех недель наблюдают сбои в работе GPS-навигации. Газета Haaretz писала, что многие израильские пилоты сообщали о потере спутникового сигнала во время полета. Сбои происходили только в дневное время и «не подвергали риску пилотов или пассажиров».

            Власти Израиля заверили, что скорректировали процедуры посадки самолетов, не допустив ни одного чрезвычайного происшествия. Национальное управление аэропортов страны сообщило, что проблема затронула все воздушное пространство страны, на поиск причин направлены все профильные службы.

            На этом история не закончилась: израильские военные считают, что ответственность за сбои лежит на России. Они также заявили, что с теми же проблемами сталкивались самолеты в Ларнаке на соседнем Кипре.

            Как предположило армейское радио «Галей ЦАХАЛ», проблема вызвана средствами радиоэлектронной борьбы, которые российские войска применяют в Сирии или на Средиземном море. Теперь Израиль проводит консультации с американскими представителями в одной из стран Европы.

            Это не первый случай обвинений в адрес России по поводу «заглушки» GPS – в феврале разведка Норвегии тоже заявила, что Россия создала угрозу для гражданской авиации путем «подавления» сигналов глобальной навигационной системы GPS. 

            В марте на переговорах с делегацией российского Минобороны норвежские дипломаты утверждали, что обладают доказательствами целенаправленного глушения всех электронных сигналов на севере королевства. В сбое GPS Москву также обвиняла Финляндия.

            Как предполагала газета ВЗГЛЯД в апреле, Россию еще не раз будут стараться обвинить в сознательном «GPS-терроре» сопредельных территорий Норвегии, Швеции и Финляндии. Однако Россия полностью пребывает в своем праве. Как блок НАТО имеет право проводить учения в своих территориальных водах или в открытом море возле берегов России – так и Россия имеет право включать средства РЭБ на своей территории.

            Но зачем России включать «глушилку» GPS в небе еврейского государства? Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев не исключил, что до гражданских израильских самолетов действительно добивает российская РЭБ, направленная против беспилотников в Сирии.

            «Технически можно по-разному глушить, так что, может, это помехи, которыми борются с беспилотниками, пытающимися периодически атаковать базу Хмеймим. Может, помехи ставят им, а какие-то шумы доходят до гражданских», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

            По его словам, в целом и системам связи, и навигационным системам гражданских самолетов можно поставить помехи. «Технически это возможно. Но насколько Россия причастна к этому? Это все пока только со слов израильских военных», – отметил Денисенцев.

            «Кроме того, в этом не было бы никакого смысла, – добавил эксперт. – В целом мы пока не знаем, достоверны ли эти сообщения. Не знаем, каков уровень помех, насколько они угрожают системам связи».

            Военный аналитик Павел Фельгенгауэр подтвердил, что у российской группировки в Сирии есть все возможности для «заглушки», однако вряд ли Москве это было нужно.

            «В принципе, у России есть новые комплексы РЭБ, которые могут ставить помехи, и они развернуты в Сирии. Там стоят «Красухи» – вторая и четвертая модели, это факт. О том, что они туда переброшены, сообщали официально. А вот как их использовали, официально не известно», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

            С ним, по сути, солидарен и бывший глава военной разведки Амос Ядлин – он сказал радио «Галей ЦАХАЛ», что воздушная гавань Тель-Авива и правда могла пострадать от побочных эффектов применения РЭБ. Но он же и оговорился: у Москвы нет причин целенаправленно препятствовать работе главного аэропорта Израиля.

            А вот военный эксперт Антон Лавров, как и российские дипломаты, однозначно называет сообщение израильского радио уткой.

            «Утверждение голословное, надуманное и напоминает пропагандистский трюк,

            – сказал газете ВЗГЛЯД Лавров. – Действительно, у нас в районе Хмеймима стоят комплексы РЭБ, но они все работают по объектам военным, по беспилотникам, которые беспрерывно атакуют наши базы. Последняя атака была позавчера, кстати. Причем дроны оказались непростого изготовления, явно над ними трудились не моджахеды на коленке, а ученые мужи».

            Охота на эти дроны ведется комплексно, и один из эффективных методов – это как раз воздействие на GPS-трекеры, которыми оснащены дроны, пояснил Лавров.

            «Но это происходят не масштабно, как делали, например, американцы во время войны 2003 года в Ираке, когда там на всей территории был полностью отключен так называемый гражданский GPS. Наша система работает выборочно, по конкретным целям, то есть лишает беспилотники возможности искать свою цель по GPS-трекеру, облегчает возможность сбития их или посадки, если удается, – рассказал Лавров. – Однако местность, о которой идет речь, гористая, а сигнал комплексов РЭБ не проходит сквозь горные массивы».

            Однако остается вопрос – если Россия официально опровергает возможность глушения GPS над Израилем, то кто это сделал и зачем?

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