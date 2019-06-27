GPS над Израилем отключился необъяснимым образом

Россия вновь подверглась упрекам за «GPS-диверсию». На этот раз нас обвиняет Израиль, чья гражданская авиация пострадала из-за масштабных помех GPS. Сигнал российских станций радиоэлектронной борьбы не пройдет через горы, отделяющие Тель-Авив от Сирии, полагают одни эксперты. Другие считают, что именно российские военные выключили навигацию над Израилем.

В пятницу российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что сообщения о возможной причастности России к сбоям в GPS-навигации в международном аэропорту Тель-Авива «Бен-Гурион» не соответствуют действительности.

Накануне в Израиле сообщили, что в течение трех недель наблюдают сбои в работе GPS-навигации. Газета Haaretz писала, что многие израильские пилоты сообщали о потере спутникового сигнала во время полета. Сбои происходили только в дневное время и «не подвергали риску пилотов или пассажиров».

Власти Израиля заверили, что скорректировали процедуры посадки самолетов, не допустив ни одного чрезвычайного происшествия. Национальное управление аэропортов страны сообщило, что проблема затронула все воздушное пространство страны, на поиск причин направлены все профильные службы.

На этом история не закончилась: израильские военные считают, что ответственность за сбои лежит на России. Они также заявили, что с теми же проблемами сталкивались самолеты в Ларнаке на соседнем Кипре.

Как предположило армейское радио «Галей ЦАХАЛ», проблема вызвана средствами радиоэлектронной борьбы, которые российские войска применяют в Сирии или на Средиземном море. Теперь Израиль проводит консультации с американскими представителями в одной из стран Европы.

Это не первый случай обвинений в адрес России по поводу «заглушки» GPS – в феврале разведка Норвегии тоже заявила, что Россия создала угрозу для гражданской авиации путем «подавления» сигналов глобальной навигационной системы GPS.

В марте на переговорах с делегацией российского Минобороны норвежские дипломаты утверждали, что обладают доказательствами целенаправленного глушения всех электронных сигналов на севере королевства. В сбое GPS Москву также обвиняла Финляндия.

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Как предполагала газета ВЗГЛЯД в апреле, Россию еще не раз будут стараться обвинить в сознательном «GPS-терроре» сопредельных территорий Норвегии, Швеции и Финляндии. Однако Россия полностью пребывает в своем праве. Как блок НАТО имеет право проводить учения в своих территориальных водах или в открытом море возле берегов России – так и Россия имеет право включать средства РЭБ на своей территории.

Но зачем России включать «глушилку» GPS в небе еврейского государства? Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев не исключил, что до гражданских израильских самолетов действительно добивает российская РЭБ, направленная против беспилотников в Сирии.

«Технически можно по-разному глушить, так что, может, это помехи, которыми борются с беспилотниками, пытающимися периодически атаковать базу Хмеймим. Может, помехи ставят им, а какие-то шумы доходят до гражданских», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

По его словам, в целом и системам связи, и навигационным системам гражданских самолетов можно поставить помехи. «Технически это возможно. Но насколько Россия причастна к этому? Это все пока только со слов израильских военных», – отметил Денисенцев.

«Кроме того, в этом не было бы никакого смысла, – добавил эксперт. – В целом мы пока не знаем, достоверны ли эти сообщения. Не знаем, каков уровень помех, насколько они угрожают системам связи».

Военный аналитик Павел Фельгенгауэр подтвердил, что у российской группировки в Сирии есть все возможности для «заглушки», однако вряд ли Москве это было нужно.

«В принципе, у России есть новые комплексы РЭБ, которые могут ставить помехи, и они развернуты в Сирии. Там стоят «Красухи» – вторая и четвертая модели, это факт. О том, что они туда переброшены, сообщали официально. А вот как их использовали, официально не известно», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

С ним, по сути, солидарен и бывший глава военной разведки Амос Ядлин – он сказал радио «Галей ЦАХАЛ», что воздушная гавань Тель-Авива и правда могла пострадать от побочных эффектов применения РЭБ. Но он же и оговорился: у Москвы нет причин целенаправленно препятствовать работе главного аэропорта Израиля.

А вот военный эксперт Антон Лавров, как и российские дипломаты, однозначно называет сообщение израильского радио уткой.

«Утверждение голословное, надуманное и напоминает пропагандистский трюк,

– сказал газете ВЗГЛЯД Лавров. – Действительно, у нас в районе Хмеймима стоят комплексы РЭБ, но они все работают по объектам военным, по беспилотникам, которые беспрерывно атакуют наши базы. Последняя атака была позавчера, кстати. Причем дроны оказались непростого изготовления, явно над ними трудились не моджахеды на коленке, а ученые мужи».

Охота на эти дроны ведется комплексно, и один из эффективных методов – это как раз воздействие на GPS-трекеры, которыми оснащены дроны, пояснил Лавров.

«Но это происходят не масштабно, как делали, например, американцы во время войны 2003 года в Ираке, когда там на всей территории был полностью отключен так называемый гражданский GPS. Наша система работает выборочно, по конкретным целям, то есть лишает беспилотники возможности искать свою цель по GPS-трекеру, облегчает возможность сбития их или посадки, если удается, – рассказал Лавров. – Однако местность, о которой идет речь, гористая, а сигнал комплексов РЭБ не проходит сквозь горные массивы».



Однако остается вопрос – если Россия официально опровергает возможность глушения GPS над Израилем, то кто это сделал и зачем?

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