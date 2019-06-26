Отражена атака на российскую авиабазу в Сирии

Средствами ПВО уничтожены беспилотники, с помощью которых боевики атаковали авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

Беспилотники боевиков не нанесли базе материального ущерба, пострадавших также нет, передает РИА «Новости».