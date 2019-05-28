Россия проинформировала СБ ООН о регулярных обстрелах Хмеймима боевиками

Замглавы МИД России Сергей Вершинин на заседании Совета безопасности ООН рассказал о регулярных обстрелах боевиками российской авиабазы «Хмеймим» с использованием беспилотников и систем залпового огня.

По его данным, «19 мая системы ПВО базы сбили шесть реактивных снарядов и уничтожили два ударных беспилотника. 21 мая боевики незаконных вооруженных формирований четыре раза обстреляли «Хмеймим» из систем залпового огня (всего выпущено 17 реактивных снарядов), а 22 мая произошла очередная атака, выпущено 4 реактивных снаряда», передает «Интерфакс».

«Террористы предпринимают и предпринимали наступательные действия из южных районов зоны деэскалации «Идлиб». Причем, если в апреле 2019 года боевики предприняли три таких попытки, то в мае зафиксировано уже 18 подобных случаев», – отметил Вершинин.

Накануне армия Сирии отразила танковое наступление боевиков на севере провинции Хама.

Напомним, 20 мая боевики предприняли танковое наступление на позиции войск Сирии. 23 мая армия Сирии начала операцию по освобождению провинции Идлиб.

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