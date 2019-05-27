Войска Сирии отразили танковое наступление «ан-Нусры» на Кафр-Нбуда

Отражена крупная атака запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшей «Джебхат ан-Нусры»), ликвидировано около 100 боевиков, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

Боевики предприняли наступление на позиции правительственных войск в районе города Кафр-Нбуда. В атаке участвовали «450 боевиков, семь танков, пять боевых машин пехоты, 12 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами». Кроме того, боевики вели огонь из трех установок РСЗО.

Наступление шло с двух направлений, передает ТАСС.

Сирийские войска уничтожили три танка, две установки РСЗО, БМП, шесть автомобилей и примерно 100 боевиков.