Сирийская армия отбила город в провинции Хама

Бойцы сирийской армии в воскресенье провели успешную операцию по освобождению города Кафр-Набуда на севере провинции Хама, взяв под полный контроль важный населенный пункт в 15 км от шоссе Хама – Алеппо, сообщило агентство САНА.

Остатки формирований террористов отступают на восток, к населенному пункту Эль-Хобейт. Сирийские военные преследуют противника в районе высот Телль-Сахер, передает ТАСС.

В среду командование сирийской армии приняло решение отступить из Кафр-Набуды по тактическим соображениям, чтобы сохранить жизни солдат. Запрещенная в России террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» после массированных атак с нескольких направлений смогла овладеть городом.

После подхода свежих подкреплений из Дамаска сирийские военные смогли выбить противника из Кафр-Набуды.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации в Сирии в связи с атакой боевиков «Джебхат ан-Нусры».