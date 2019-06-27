В Израиле заявили о причастности России к сбоям GPS-навигации для воздушных судов

Власти Израиля предположили, что ответственность за сбои в работе системы GPS в районе аэропорта имени Давида Бен-Гуриона близ Тель-Авива лежит на России, сообщает армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

«Изначально мы думали, что (сбои) происходили лишь в районе Бен-Гуриона, но теперь выяснилось, что с теми же проблемами сталкивались самолеты в (кипрской) Ларнаке», – заявил представитель управления гражданской авиации Израиля, передает ТАСС со ссылкой на армейское радио.

Ранее национальное управление аэропортов Израиля сообщило, что в стране в течение трех недель наблюдаются сбои в работе GPS-навигации в воздушном пространстве. Сбои происходили только в дневное время и не подвергали риску пилотов или пассажиров самолетов.

В феврале разведка Норвегии заявила, что Россия якобы создала угрозу для гражданской авиации путем «подавления» сигналов глобальной навигационной системы GPS.