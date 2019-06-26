В Израиле сообщили о сбоях в GPS-навигации для воздушных судов

В Израиле в течение трех недель наблюдаются сбои в работе GPS-навигации в воздушном пространстве, об этом сообщило национальное Управление аэропортов страны.

Власти Израиля заверили, что скорректировали процедуры посадки самолетов и сообщили, что из-за сбоев в GPS не произошло ни одного чрезвычайного происшествия, передает РИА «Новости».

«Перебои ощущаются только в воздухе, а не датчиками на земле. Их воздействие существенно на уровне управления самолетами экипажами и в определенной степени – диспетчирования воздушным движением», – сообщили в управлении.

Там отметили, что проблема затронула все воздушное пространство страны, на поиск причин направлены все профильные службы.

В феврале разведка Норвегии заявила, что Россия якобы создала угрозу для гражданской авиации путем «подавления» сигналов глобальной навигационной системы GPS.