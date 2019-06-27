Россия отвергла обвинения в причастности к сбоям GPS в Израиле

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что сообщения о возможной причастности России к сбоям в GPS-навигации в международном аэропорту Тель-Авива не соответствуют действительности.

Эти сообщения «являются ложными и принимать их всерьез нельзя», сказал Викторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание Haaretz.

Ранее израильские власти предположили, что ответственность за сбои в работе системы GPS в районе аэропорта имени Давида Бен-Гуриона близ Тель-Авива лежит на России.

До этого Национальное управление аэропортов Израиля сообщило, что в стране в течение трех недель наблюдаются сбои в работе GPS-навигации в воздушном пространстве.

В феврале разведка Норвегии заявила, что Россия якобы создала угрозу для гражданской авиации путем «подавления» сигналов глобальной навигационной системы GPS.