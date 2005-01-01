В США объяснили, зачем Россия «искажает» сигналы GPS

Россия 10 тысяч раз использовала аппаратуру радиоэлектронной борьбы для искажения GPS-сигналов, чтобы скрывать местонахождение президента Владимира Путина и сбивать с курса корабли, утверждается в докладе некоммерческой организации Центр современной обороны (C4ADS).

Утверждается, что Россия применяла спуфинг (маскировка) сигналов GPS, чтобы манипулировать спутниковыми системами навигации на судах, в аэропортах и в других местах за пределами России. Так, организация обнаружила «тесную связь между перемещениями главы российского государства и спуфингом сигналов глобальной навигационной спутниковой системы», передает «ИноСМИ» текст статьи Fox News.

По мнению C4ADS, это указывает на то, что Россия скрывает таким образом местонахождение Путина.

В исследовании говорится, что российская технология спуфинга искажает сигналы навигационных систем с помощью наводнения района многочисленными радиосигналами. Таким образом реальные данные, поступающие из космоса, удается спрятать.

Исследование длилось 12 месяцев и завершилось в ноябре 2018 года. Утверждается, что с февраля 2016 года в российских водах и вблизи них от ложных GPS-сигналов пострадали как минимум 1 тыс. 311 торговых судов. Это не привело к каким-либо последствиям – суда смогли скорректировать свой курс.

Еще 7 тыс. 910 случаев произошли за пределами российских территориальных вод, когда корабли также становились «жертвами спуфинга сигналов навигационных систем».

Кроме того, говорится в докладе, методы искажения GPS-сигналов применялись в Сирии и Крыму, а также использовались для запутывания дронов, которые могли залететь в уязвимое или секретное воздушное пространство.

Организация утверждает, что спуфинг GPS-сигналов использовался для сокрытия местонахождения Путина во время посещения Крымского моста 15 мая и 15 сентября 2018 года.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в НАТО пытаются доказать искажение Россией спутниковых сигналов.