На Западе рассказали о лидерстве России в «войне GPS»

В зоне конфликта у берегов Сирии идет «война GPS», в которой стороны пытаются навредить системе геолокации врага, и Россия в этом вопросе преуспевает, пишет Le Monde.

Издание в пример приводит перехват сигнала и отправление кораблю неверных данных, когда он будет запрашивать свое местоположение. Обычно телекоммуникационные системы и радары, пишет издание, действуют в пределах милисекунд, в случае запаздывания сигнала может быть сбита точность ракет или не удастся опознать дружественные силы на поле боя, передает RT.

Принципы этой войны не новы, но сейчас она проходит в большем масштабе. Под удар могут попасть все навигационные системы всех стран от GPS до «ГЛОНАСС». Сейчас США набирают себе специалистов по электронной войне, однако преуспела в этом Россия, которая «в некоторых зонах для GPS создает такие помехи, что некоторые союзники по НАТО иногда используют «ГЛОНАСС», пишет Le Monde.

По мнению экспертов, опрошенных газетой, Россия сделала ставку на асимметричные средства электронной войны. В сфере киберэлектронной войны эксперты называют лидерами Россию и Китай – только они «обладают полным арсеналом средств, способных оказать влияние на электромагнитное поле на всех уровнях, в том числе космическом».

Приводится также мнение американских специалистов, которые доказали, что способности России мешать сигналу GPS гораздо выше, чем считалось. Утверждается, что подобные системы размещены в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Геленджике и Калининграде, а также, возможно, в сирийском Хмеймиме. Специалисты из США утверждают, что подобные инструменты направлены на какие-то конкретные цели, а «неизбирательным образом воздействуют на корабли и самолеты в зоне доступа», в том числе под удар якобы попадают даже российские.

Однако, считает Le Monde, армии западных стран могут обходиться и без GPS, так как они вкладывают средства и силы в развитие геолокации и в разработку альтернативных систем. Например, Франция работает над тем, чтобы скрестить GPS и Galileo и сделать их менее уязвимыми, пишет Le Monde.

В начале апреля в докладе некоммерческой организации Центр современной обороны (C4ADS) сообщалось, что Россия якобы 10 тыс. раз использовала аппаратуру радиоэлектронной борьбы для искажения GPS-сигналов, чтобы скрывать местонахождение президента Владимира Путина и сбивать с курса корабли.