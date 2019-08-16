На организаторов несанкционированной акции в Москве подали иски на 13 млн рублей

На организаторов несанкционированной акции 27 июля в Москве поданы иски на общую сумму около 13 млн рублей, сообщают СМИ.

«В Коптевский районный суд Москвы поступил иск ГУП «Мосгортранс» о взыскании убытков. В иске истец просит взыскать с ответчиков солидарно ущерб, причиненный ему простоем - потерей рейсов – в размере 1 млн 218 тыс. рублей. Как указывает истец, 27 июля 2019 года на территории города Москвы произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки, простой транспортных средств произошел по причине перекрытия проезжей части участниками несогласованных акция в разных частях города», – сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова в пятницу.

«Также в Коптевский суд поступил иск от ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» о возмещении убытков и материального ущерба на общую сумму 11 млн 468 тыс. рублей. Истец полагает, что в связи с обеспечением общественного порядка организация понесла убытки», – добавила Солопова.

«В Тушинский районный суд поступил иск ООО «АНКОР» о возмещении убытков. Как указывает истец, 27 июля 2019 года рядом со зданием на ул. Тверской, в котором истец арендует помещение и осуществляет деятельность по предоставлению услуг общественного питания, состоялось публичное мероприятие. С целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям истец был вынужден приостановить ведение своей деятельности 27 июля с 10 часов до 20 часов. В результате, утверждает истец, ему был причинен ущерб в виде упущенной выгоды. Истец просит взыскать с ответчиков солидарно денежные средства в размере 551 тыс. 847 рублей», – рассказала Солопова.

По словам пресс-секретаря Мосгосруда, ответчиками по всем трем искам заявлены Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Олег Степанов, Георгий Албуров.

Даты слушаний по искам будут известны позднее после решения вопроса об их принятии к рассмотрению, уточнила Солопова.