Власти Китая отметили эффективность борьбы с терроризмом в Синьцзяне

Борьба с терроризмом и экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском автономной районе на северо-западе Китая путем организации там центров образования и профессиональной подготовки доказала свою эффективность, говорится в опубликованной Госсоветом КНР Белой книге.

«Практика доказала, что работа Синьцзяна по организации образования и профессиональной подготовки эффективно устраняет почву и условия для распространения терроризма и религиозного экстремизма, эффективно гарантирует право жителей региона на жизнь, здоровье и развитие, обеспечивает социальную стабильность и безопасность не только в Синьцзяне, но и во всем регионе», – приводит ТАСС текст документа.

В Белой книге «Центры образования и профессиональной подготовки Синьцзяна» отмечается, что «такой подход полностью соответствует основополагающему духу и ключевым принципам борьбы с терроризмом международного сообщества, отвечает фундаментальным требованиям и интересам народов мира».

Ранее председатель Синьцзяна заявил, что центры обучения уйгуров нужны для воспитания в местном населении «правильного осознания понятия свободы религии».

Напомним, США обвиняют Китай в «религиозном преследовании» мусульман-уйгуров и под этим предлогом рассматривают возможность введения санкций против КНР.

Власти Китая уверены, что главным дестабилизирующим фактором в Синьцзяне являются терроризм и экстремизм.