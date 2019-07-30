Власти Синьцзяна решили воспитать в уйгурах правильное осознание свободы религии

Председатель Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая Шохрат Закир заявил, что центры обучения уйгуров созданы для обучения населения Синьцзяна законам КНР, китайскому языку, а также воспитания в нем «правильного осознания понятия свободы религии».

По словам Закира, подобные центры созданы для достижения трех целей: обучения населения Синьцзяна законам КНР, китайскому языку, воспитания в нем правильного осознания понятия свободы религии, передает ТАСС.

«Утверждения о том, что в центрах обучения якобы подавляют множество уйгуров, следует считать опрометчивыми суждениями отдельных стран и СМИ, искажающих действительность. Это клевета, абсолютно не соответствующая реальным фактам», – заявил заместитель председателя СУАР Алкен Туниаз.

«Мы одновременно боремся с терроризмом и защищаем права человека, обеспечиваем стабильность и повышаем народное благосостояние», – подчеркнул Алкен Туниаз.

Напомним, США обвиняют Китай в «религиозном преследовании» мусульман-уйгуров и рассматривают возможность введения санкций.