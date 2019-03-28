США обвинили Китай в притеснении мусульман

В Китае усилилось «религиозное преследование» мусульман-уйгуров, заявил вице-президент США Майкл Пенс.

Он также обвинил Пекин в том, что в Китае запрещают продажу Библии и преследуют священнослужителей, передает ТАСС.

Белый дом намерен добиваться от Китая «прекращения этих ужасных действий».

Кроме того, американская администрация через неправительственные организации намерена оказать помощь христианским организациям на Ближнем Востоке. США «уже взяли обязательства предоставить 340 млн долларов в виде помощи».

Напомним, США рассматривают возможность введения санкций в отношении лиц, подозреваемых в нарушении прав мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

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