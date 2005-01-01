США собрались наказать Китай за «притеснения уйгуров»

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15 марта, пятница  |  Последнее обновление — 01:24  |  vz.ru
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Почему россияне стали больше тратить

Россияне отказываются от покупок предметов роскоши и деликатесовФото: Максим Григорьев/ТАСС
Средний чек россиян за один поход в магазин оказался рекордным в феврале. Чек вырос на целых 2,3%. Такого месячного роста ни разу не наблюдалась в последние годы. Чем же объясняется увеличение расходов россиян и чего ждать дальше? Удалось ли преодолеть кризис потребления?  Подробности...
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Неудача с Брекситом подтвердила закат эпохи английского владычества

Сторонники Брексита чувствуют, что их обманываютФото: ZUMA/ТАСС
Брексит фактически сорван – за две недели до намеченной даты выхода Великобритании из Евросоюза понятно, что он будет как минимум отложен. А как максимум и вовсе не состоится. Тем не менее сама затея с попыткой Соединенного Королевства выйти из Европейского союза очень важна, потому что наглядно демонстрирует конец эпохи англосаксонского глобального лидерства. Подробности...
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Как онколог из Казани «пошел в народ»

Технология лечения рака движется в сторону малоинвазивного вмешательстваФото: Сергей Красноухов/ТАСС
«Можно было начать развивать у людей канцерофобию – боязнь онкозаболеваний, твердить на каждом углу «рак – это страшно» и т.д. Но мы решили пойти по другому пути», – рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель главврача Республиканского онкодиспансера Татарстана, финалист конкурса «Лидеры России» Владимир Жаворонков. Он объяснил, надо ли бить тревогу из-за недавней тревожной сводки Минздрава по онкологии. Подробности...
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Может ли Россия помочь Киргизии и Таджикистану остановить кровопролитие

Киргизы и таджики до сих пор не могут поделить территории, которые достались им со времен СССРФото: Владимир Пирогов/РИА Новости
Киргизии и Таджикистану не удается взять под контроль конфликт, который разгорелся между местными жителями на спорном участке границы. В Душанбе говорят, что киргизы нарушили договоренности в строительстве объездной автодороги Аксай – Тамдык. В ходе массовых столкновений дошло до стрельбы и кровопролития. Стоит ли России вмешаться в происходящее? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Брексит как бесконечное «безумное чаепитие»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Выход из ЕС без сделки – ни в коем разе. Выход с мэевской сделкой – плохо. Второй референдум – хрена лысого, люди уже сказали свое слово. Давайте попросим отсрочки и будем еще полгода толочь воду в ступе. Подробности...

«Очередная» российская катастрофа отменяется

Павел Данилин, политолог
Джордж Сорос России, конечно, никакой не друг, но и он сегодня признает, что путинская Россия – это всерьез и надолго. Запад, похоже, все больше убеждается, что Путин – национальный лидер – органическая часть нации, выразитель ее чаяний. Подробности...
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Троллинг и манипуляция информацией – путь к поражению

Маринэ Восканян, политолог, координатор по международной работе Московского экономического форума (МЭФ)
Российским дипломатам не надо осваивать язык злорадства и язвительных твиттер-комментариев, а российским телеканалам – подавать информацию в стиле «пятиминуток ненависти». Единственный способ победить – жить по декларируемым принципам. Подробности...
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    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

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    Рекорды и достижения русских женщин

    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

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      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
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      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
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      В России отметили 8 Марта

      В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественным
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        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

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            США собрались наказать Китай за «притеснения уйгуров»

               15 марта 2019, 01:22
            Фото: Martin H. Simon/Consolidated News Photos/
            Global Look Press
            Текст: Ольга Никитина

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            Американские власти рассматривают возможность введения адресных санкций в отношении лиц, подозреваемых в нарушении прав человека в отношении мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, передает Reuters со ссылкой на заявление главы пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.

            «Мы привержены тому, чтобы способствовать привлечению к ответственности тех, кто совершает эти нарушения, и рассматриваем также [возможность] адресных санкций, также адресных мер», – приводит его слова ТАСС.

            Палладино подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают призывать Китай «прекратить эту политику, освободить людей, которые были необоснованно задержаны».

            Примечательно, что заявление Палладино прозвучало на фоне отмены встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Ожидалось, что в конце марта лидеры США и Китая огласят окончательные договоренности в сфере торговли.

            Еще в сентябре 2018 года The New York Times писала, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Китая под предлогом нарушения Пекином прав человека в отношении населения Синьцзян-Уйгурского автономного района.

            Недавно вопрос о положении жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района стал причиной ссоры двух некогда великих империй – Китая и Турции. В феврале представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что более 1 млн уйгуров подвергаются в Китае «произвольным арестам, пыткам и политическому промыванию мозгов в лагерях для интернированных и тюрьмах». Анкара назвала это «большим позором для человечества». Китай назвал утверждения турецкой стороны «отвратительными», Пекин заявил Анкаре протест.

            Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны – уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. Власти Китая подчеркивают, что в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.


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