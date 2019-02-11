Китай выразил Турции протест из-за «отвратительных заявлений»

Пекин считает «отвратительными» заявления официального представителя МИД Турции о якобы существовании в Китае «концентрационных лагерей», где содержатся уйгуры, турецкое стороне сделано представление, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Мы обратили внимание на заявление официального представителя МИД Турции. Они крайне отвратительные. Мы уже сделали представление турецкой стороне в связи с этим», – передает ее слова РИА «Новости».

Ранее представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что более 1 млн уйгуров подвергаются в Китае «произвольным арестам, пыткам и политическому промыванию мозгов в лагерях для интернированных и тюрьмах». По его словам, репрессии в отношении мусульманского этнического меньшинства – это «большой позор для человечества». Также Анкара призвала правительство КНР «закрыть лагеря содержания под стражей», в которых якобы содержится 1 млн уйгуров.

В 2015 году газета ВЗГЛЯД подробно писала об обострении в отношениях Китая и Турции в связи с якобы ущемлением в КНР прав мусульманского населения.

Китайская газета Global Times тогда предсказывала, что уйгурский вопрос может стать причиной ухудшения отношений между Китаем и Турцией.

При этом в конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации опубликовали доклад, в котором заявили, что до 1 млн уйгуров могут находиться в «перевоспитательных лагерях» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Китай заявил, что в этом районе создана система «учреждений профессионально-технического образования» с упором на обучение общеупотребительному языку, положениям закона и профессиональным навыкам.