Встреча Трампа и Си Цзиньпина отменилась

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не встретятся в конце марта, сообщил американский министр финансов Стивен Мнучин.

«Мы не собираемся проводить ее (встречу лидеров США и Китая – прим. ВЗГЛЯД) в конце этого месяца, учитывая сроки, потому что у нас еще много работы», – приводит его слова ТАСС.

Речь идет о работе, направленной на урегулирование торговых споров.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Пекин и Вашингтон находятся на заключительном этапе консультаций по торговым вопросам. Ожидалось, что окончательные договоренности будут оглашены в конце марта.

Газета также писала, что Дональд Трамп изолировал Европу от торговых переговоров с Китаем.