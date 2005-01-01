Трамп изолировал Европу от торговых переговоров с Китаем

Американский президент Дональд Трамп не раскрывает европейским партнерам подробности хода торговых переговоров между США и Китаем, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц нескольких европейских государств.

Источники WSJ говорят, что президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Трампом в Белом доме в апреле 2018 года предложил заменить односторонний подход США на торговых переговорах и выступить единым фронтом с Евросоюзом с целью урегулировать трения с Китаем. Президент США отказался, но пообещал, что будет держать Париж в курсе переговорного процесса с китайской стороной, передает ТАСС.

Несмотря на обещание, Трамп утаивает от Макрона и остальных европейских партнеров содержание проекта итогового торгового соглашения с Пекином, называя его «своей сделкой», сообщает WSJ.

Источники газеты говорят, что за такой жесткий подход ратует исключительно Трамп, остальные же члены его администрации придерживаются других взглядов.

В публикации говорится, что Европа пристально следит за будущим торговым соглашением США и Китая на предмет возможных нарушений правил ВТО.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Пекин и Вашингтон находятся на заключительном этапе консультаций по торговым вопросам, окончательные договоренности могут быть оглашены уже в конце марта.