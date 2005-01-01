Раскрыты детали готовящейся торговой сделки США и Китая

Пекин и Вашингтон находятся на заключительном этапе консультаций по торговым вопросам, окончательные договоренности могут быть оглашены уже в конце марта, пишет The Wall Street Journal.

Источники издания сообщили, что Пекин предлагает снизить пошлины и другие ограничения на американскую сельскохозяйственную и химическую продукцию, а также на продукцию автомобильной промышленности. Вашингтон со своей стороны не исключает снятия «большей части, если не всех» торговых ограничений, которые были введены на китайские товары в прошлом году, передает ТАСС.

Соглашение между сторонами «принимает конкретную форму», хотя пока и остаются некоторые спорные вопросы, констатирует WSJ.

Как ожидается, о достижении договоренности может быть объявлено на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, вероятно, состоится 27 марта.

Источники газеты указывают, что китайская сторона готова ускорить снятие ограничений на иностранное владение автомобилестроительными компаниями, а также снизить пошлины на ввозимые авто. Также Пекин соглашается нарастить объемы закупаемых в США товаров.

Китайские власти, продолжает газета, согласятся на приобретение китайской корпорацией Sinopec сжиженного природного газа на 18 млрд долларов у американской Cheniere Energy. Поставки могут начаться уже в 2023 году.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявлял, что попросил власти Китая «немедленно» отменить все пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию. Перед этим американский лидер объявил о решении отложить повышение пошлин на китайский товары.