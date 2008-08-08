США задумались о введении санкций против Китая за нарушение прав человека

Американское издание The New York Times утверждает, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Китая под предлогом нарушения Пекином прав человека в отношении населения Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).

По сведениям неназванных американских должностных лиц, администрация Трампа в первую очередь изучает целесообразность применения против Китая экономических рычагов давления, передает ТАСС.

В частности, предлагается ограничить поставки из Соединенных Штатов в Китай технологий наблюдения, пригодных для слежки за передвижениями людей.

Источники издания утверждают, что обсуждение этих санкций велось в Белом доме, министерстве финансов и Госдепартаменте на протяжении последних нескольких месяцев, однако две недели назад дискуссии активизировались, что, по мнению источников, связано с предложением ряда конгрессменов в адрес госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина о введении адресных санкций в отношении семерых официальных лиц КНР.

В связи с этим фактом издание обращает внимание, что до сих пор администрация Трампа в целом воздерживалась от того, чтобы пытаться наказывать Пекин за нарушения прав человека.

Напомним, в конце августа появились сведения о начале строительства китайской военной базы в Афганистане, на границе с Таджикистаном, Пакистаном и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.