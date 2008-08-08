Китай начал строить военную базу в Афганистане

Китай начал строить первую военно-тренировочную базу на северо-востоке Афганистана в рамках развития сотрудничества с Кабулом в борьбе против терроризма, сообщили китайские СМИ.

«Строительство базы началось. Китайская сторона перебросит туда по меньшей мере один батальон с вооружениями и оборудованием для учебной подготовки афганских коллег», – передает ТАСС со ссылкой на South China Morning Post слова источника.

База находится в Ваханском коридоре, граничащим с Таджикистаном на севере, с Пакистаном на юге и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР на востоке. В населенном преимущественно мусульманами Синьцзяне действуют несколько связанных с террористами группировок.

По данным газеты, это будет первый случай военного присутствия КНР на территории соседнего Афганистана. Основная цель строительства –предотвратить проникновение на территорию КНР боевиков из числа уйгуров и других экстремистов и обеспечить безопасность вдоль трансграничных торгово-транспортных коридоров проекта «Один пояс, один путь».

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала, как военные базы в Джибути стали причиной конфликта Китая и США.