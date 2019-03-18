Госсовет КНР назвал главный дестабилизирующий фактор на северо-западе Китая

Главным дестабилизирующим фактором, ставящим под угрозу благополучие нацменьшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), являются экстремистские настроения радикально настроенных лиц и группировок, говорится в «Белой книге» по борьбе с терроризмом в Синьцзяне, опубликованной Госсоветом КНР.

Согласно документу, «терроризм и экстремизм серьезно подрывают стабильность в регионе». Именно это, по мнению китайских властей, является причиной многочисленных страданий всех малых народностей СУАР, передает ТАСС.

В документе подчеркивается, что «терроризм и экстремизм представляют угрозу правам человека и устойчивому развитию, их приверженцы сеют раздор на религиозной, культурной и социальной почве».

«Для того, чтобы предотвратить теракты и проявления экстремизма, в Китае были созданы реабилитационные центры, в задачу которых входит перевоспитание и обучение лиц, виновных в совершении соответствующих правонарушений и преступлений», – говорится в «Белой книге» по борьбе с терроризмом в Синьцзяне, опубликованной Госсоветом КНР.

Власти Китая уверены, что благодаря деятельности этих центров «террористическая деятельность будет задушена в зародыше».

«Правительство Китая будет решительно бороться с терроризмом и экстремизмом в любых их проявлениях, реализовывать жесткие последовательные меры в соответствии с существующим законодательством», – говорится в «Белой книге» по борьбе с терроризмом в Синьцзяне, опубликованной Госсоветом КНР.

Напомним, в минувшую пятницу Госдеп США призвал Пекин «освободить людей, которые были необоснованно задержаны» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Более того, Госдеп пригрозил КНР «привлечением к ответственности тех, кто совершает эти нарушения», а также введением адресных санкций.

Несколькими днями ранее Турция обвинила Китай в создании концлагерей. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решился на конфликт с Китаем.