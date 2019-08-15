Пассажиры A321 рассказали об ощущениях от посадки на кукурузное поле

Находившиеся на борту Airbus A321 «Уральских авиалиний», который в четверг аварийно приземлился в кукурузном поле в Подмосковье, рассказали, что уже ждали смерти, так как самолет стал падать.

Молодой человек, который был на борту, признался, что для него это был первый в жизни полет. По его словам, некоторые люди начали паниковать, сообщает РЕН-ТВ.

«Посадка была грубоватая, два раза ударились. Но пилоты и персонал хорошо сработали, поэтому быстро эвакуировались и отошли от опасной зоны», – рассказал он.

Другой пассажир находился в самолете с женой. Он рассказал, что в какой-то момент стало «очень страшно».

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«Вроде, все так хорошо начиналось, но потом возникла вибрация непонятная, и тут уже душа почувствовала, что что-то не так», – сказал пассажир.

Он назвал пилота мастером своего дела, благодаря которому все остались живы.

«Больше падали: был такой переход между зависанием и после него – как будто дух захватило», – рассказал мужчина.

Еще одна пассажирка A321 сказала, что уже ожидала смерти.

«Мы уже думали, что конец. Не думали, что у нас будет такое вот второе рождение», – призналась она.

Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг при вылете из аэропорта Жуковский в Симферополь столкнулся со стаей чаек. Двигатель воздушного судна загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и экипаж выжили, за медицинской помощью обратились 74 человека.

Командир экипажа Дамир Юсупов рассказал об аварийной посадке.