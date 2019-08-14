В Совфеде подвели итоги работы не сумевшего организовать «русский Майдан» Хантсмана

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов подвел итоги работы покидающего пост посла США в России Джона Хантсмана, отметив, что «на его долю также не пришлось «русского Майдана».

Климов, слова которого приводятся на сайте Совфеда, передал предположение своей знакомой, которая считает, что американский посол в Москве был отозван со своего поста потому что «не смог в Москве Майдан устроить». При этом сенатор подчеркнул, что эксперты временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета придерживаются такого же мнения. Кроме того, Климов указал на американский федеральный закон от 2014 года, который «требует вести неустанную работу по… «улучшению демократического управления в России».

«В сочетании с известными противоправными антироссийскими санкциями США и последующим законом 2017 года о сдерживании РФ, как противника Соединенных Штатов, это требование равнозначно официальному курсу Вашингтона на дестабилизацию российской политической системы. Соответствующие действия американский закон прямо предписывает координировать госсекретарю США. При этом посольство США в Москве непосредственно входит в структуру госдепартамента. Иначе говоря, если американский посол или иной дипломат не будут в соответствии с указаниями главы госдепа вмешиваться в российскую внутриполитическую жизнь, то он (она) нарушат федеральное законодательство Соединенных Штатов», – отметил сенатор.

При этом, по его словам, «американцев явно не смущает, что такого рода деяния противоречат Уставу ООН и принятым на его основе международным документам».

В то же время Климов обратил внимание, что «к разочарованию вашингтонских стратегов, российская политическая система продолжает демонстрировать завидную стабильность». «Никакого политического кризиса у нас, слава Богу, нет. Многонациональный народ Российской Федерации не спешит опереться на сомнительное плечо заокеанских «друзей» в решении сугубо внутренних проблем. Вот и приходится американским коллегам, подобно лидеру демократов в палате представителей США Стени Хойеру, импровизировать на ходу о «солидарности с русским народом», стремящимся «восстановить демократию в собственной стране», и при этом пытаться «без мыла» влезать в наши отечественные дела, призывая российские власти «освободить политзаключенных, прекратить аресты мирных демонстрантов и позволить оппозиционным кандидатам баллотироваться без преследований», – пишет сенатор.

Он не исключил, что организаторы несогласованных акций в российской столице «получают соответствующее иностранное содействие». «И государственные СМИ США включатся в поддержку «протестантов», и заморские политики-русофобы публично подбодрят «борцов с режимом», и чужие нежелательные фонды, может, подсобят, а американские дипломаты, скорее всего, опять опубликуют под каким-нибудь предлогом рекламную схему движения новой акции угодных Западу оппозиционеров», – добавил Климов.

«В любом случае, если очередное дежавю и случится, то без мистера Хантсмана, который уже сказал Москве свое прощальное goodbye. На его долю «русского Майдана» также не пришлось, как не пришлось и на долю других экс-послов двух последних десятилетий. Гуд бай, мистер Хантсман, гуд бай!» – подытожил сенатор.

Ранее Климов заявил, что попытки иностранного вмешательства во внутренние дела России продолжаются, при этом главную скрипку здесь играют США.

6 августа Хантсман подал заявление об отставке со своего поста. Отставка, как предполагается, вступит в силу 3 октября. МИД отметил в связи с отставкой, что положение вещей в США не дало возможности для реализации потенциала отношений с Россией.