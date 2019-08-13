Лидер демократов в Конгрессе США поддержал протестующих в Москве

Лидер демократов в палате представителей американского Конгресса Стени Хойер поддержал участников акций протеста в Москве, что является наглядным примером попытки вмешательства в выборы в России и внутренние дела страны.

Свое заявление Хойер опубликовал в Facebook. В нем конгрессмен поддерживает стремление «восстановить демократию через свободные и честные выборы».

«Стремление режима Путина подавить свободу слова и надавить на оппозиционных кандидатов должны встревожить весь мир, и Конгресс США внимательно следит за происходящим», – говорится в заявлении, передает «Интерфакс».

Хойер призвал российские власти «освободить политзаключенных, прекратить задержания мирных протестующих и позволить оппозиционным кандидатам участвовать в выборах, не нарушая их права».

Такое заявление представляет собой наглядный пример попытки вмешательства в выборы в России и внутренние дела страны. На это в понедельник указали и в Совфеде. Так, председатель временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов говорил, что «попытки иностранного вмешательства в наши сугубо внутренние дела продолжаются, в том числе и в период выборов в Московскую городскую думу. При этом главную скрипку здесь играют американцы. Причем вашингтонских подстрекателей волнует отнюдь не персональный состав будущего парламента Москвы, а возможность лишний раз проверить на прочность наш отечественный суверенитет».

Напомним также, что 9 августа советника-посланника США Тима Ричардсона вызывали в МИД России и сделали представление из-за публикации на посольском сайте схемы проведения в Москве 3 августа несогласованного митинга, что было расценено как агитация в пользу участия в несанкционированной акции и попытка вмешательства в дела России.