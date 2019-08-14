Бурджанадзе назвала реальный ущерб Грузии от отмены авиасообщения с Россией

Озвученная Тбилиси сумма ущерба от падения турпотока из России занижена более чем в 10 раз, считает бывший спикер парламента республики, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе.

«Шестьдесят миллионов, с моей точки зрения, это очень уменьшенная цифра. Все эксперты говорили об ущербе в десять раз больше, примерно в 700 миллионов», – заявила Бурджанадзе в комментарии НСН.

По ее словам, на то, что сумма ущерба, вероятно, значительно больше озвученной Тбилиси, указывает то, что «одно заявление относительно прекращения авиасообщения вызвало историческое падение лари, он дошел практически до отметки 1:3 к доллару».

В понедельник сообщалось, что после сокращения турпотока из России Грузия потеряла около 60 млн долларов, а особая сфера туризма в Грузии просела на 80% из-за России.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко счел «более чем точными» озвученные Тбилиси оценки потерь туристического сектора Грузии в 60 млн долларов.

20 июня в Тбилиси прошли протестные акции. На фоне антироссийских волнений в Грузии президент Владимир Путин подписал указ о временном прекращении авиасообщения.

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