Грузия подсчитала ущерб от потери туристов из России

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе оценил потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России, сообщили в пресс-службе правительства.

«Сделанные нами шаги дают основания сообщить, что мы обязательно вернем ту динамику роста в туристическом секторе, которую имели. По данным на июль, туристический сектор потерпел ущерб до 60 млн долларов, однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария, когда по сравнению с аналогичными данными прошлого года туризм вырос на 40%», – передает РИА «Новости» слова Бахтадзе.

По его словам, важно поддерживать бизнесменов, занятых в туристическом секторе.

4 августа руководитель Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили заявила, что из-за сокращения потока российских туристов Грузия в июле потеряла 44 млн долларов по сравнению с июлем 2018 года.

Накануне сообщалось, что число россиян, отдыхающих в июле в Тбилиси и на грузинском побережье Черного моря, сократилось на 14,8% по сравнению с июнем.

Отношения России и Грузии обострились в июне после волны антироссийских протестов в Тбилиси. В итоге с 8 июля было временно прекращено авиасообщение между странами.

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