Грузия оценила снижение турпотока из России

В Грузии зафиксировано падение турпотока из России после запрета российской стороной прямого авиасообщения между странами. Число россиян, отдыхающих в июле в Тбилиси и на грузинском побережье Черного моря, сократилось на 14,8% по сравнению с июнем.

Так, в июле 2019 Грузию посетили 108,21 тыс. туристов из России, в то время как в июле прошлого года отдыхать в страну приехали 127,06 тыс. россиян, такие данные приводятся на официальном сайте Национальной администрации туризма Грузии (НАТГ), сообщает «Коммерсант».

При этом за июль на 85% выросло, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число российских туристов, предпочитающих добраться до Грузии железнодорожным транспортом. Морское путешествие туристы выбирали на 57,9% чаще, чем в 2018 году, а сухопутным транспортом туристы пользовались чаще на 7,1%.

В основном, в Грузию приезжают на отдых и за развлечениями – 35,8% туристов. 21,6% путешественников приезжают, чтобы навестить друзей и родственников. 15,5% добираются через Грузию в другие страны. Также 3,2% приезжают на лечение. Кроме того, Грузия стоит на первом месте в рейтинге популярных гастрономических тур-направлений для россиян.

«В июле мы увидели, что, несмотря на создавшееся положение, у российских туристов наблюдается желание посещать Грузию. Увеличилась тенденция прибытия российских граждан по сухопутной дороге, также они используют транзитные пути», – отметила Глава НАТГ Мариам Квривишвили.

Всего за июль Грузию посетили 1,099 млн иностранных туристов – это на 5,8% больше, чем за июль 2018 года.

В июне 2019 отношения России и Грузии обострились после волны антироссийских протестов в Тбилиси. С 8 июля, согласно указу президента Владимира Путина, было временно прекращено авиасообщение между станами.

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