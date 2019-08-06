Грузия лишилась десятков миллионов долларов из-за потери российских туристов

Из-за сокращения потока российских туристов Грузия в июле потеряла 44 млн долларов по сравнению с июлем 2018 года, заявила руководитель Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили.

Она отметила, что эти суммы «недополучили как минимум малые и средние гостиницы, кафе-рестораны, туроператоры, поставщики туристических сервисов», передает «Интерфакс».

Вклад туризма в экономику в июле относительно июля 2018 года сократился в целом на 58 млн долларов, отметила Квривишвили, допустив, что реальные потери могут быть намного больше, так как существовал серьезный прогноз роста туристического сектора.

Накануне сообщалось, что число россиян, отдыхающих в июле в Тбилиси и на грузинском побережье Черного моря, сократилось на 14,8% по сравнению с июнем.

Отношения России и Грузии обострились в июне после волны антироссийских протестов в Тбилиси. В итоге с 8 июля было временно прекращено авиасообщение между станами.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД