Особая сфера туризма в Грузии просела на 80% из-за России

После прекращения авиасообщения между Россией и Грузией сфера MICE-туризма (область делового туризма, связанного с проведением массовых мероприятий) терпит убытки. Число потребителей, большая часть которых были россиянами, сократилось до 80%, заявил генеральный директор туроператора «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди.

«После известных событий грузинская сторона несет колоссальные потери от прекращения туристических отношений с Россией. По разным оценкам, российские туристы составляли 30-40% от общего туризма в Грузию. Можно представить, как это сказалось на туристической отрасли Грузии, такого внушительного потока в одночасье не стало», – сказал Цандекиди в интервью РИА «Новости».

Ранее, по словам эксперта, «Музенидис Трэвел» являлась крупнейшей в России компанией на грузинском выездном направлении. При этом он отметил значительные потери в MICE-туризме после прекращения авиасообщения между государствами.

«Если говорить о рынке MICE-туризма, который обслуживает выставки, конференции и другие крупные мероприятия, то по неофициальной статистике с грузинской стороны, этот туристический поток из России составлял до 80% от общего MICE-потока в Грузию. Так что в этом секторе потери еще ощутимее», – уточнил он.

20 июня в Тбилиси прошли протестные акции. На фоне антироссийских волнений в Грузии президент Владимир Путин подписал указ о временном прекращении авиасообщения. По последним данным, после сокращения турпотока из России Грузия потеряла около 60 млн долларов.

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