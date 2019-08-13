Туроператоры заявили о «большом ударе» по бюджету Грузии

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко счел «более чем точными» озвученные Тбилиси оценки потерь туристического сектора Грузии в 60 млн долларов.

«Если брать в расчет, что июнь был в динамике по сравнению с прошлым годом, то цифра в 60 млн более чем точная», – заявил РБК Осауленко.

Он также пояснил, что доля туристов из России – это 21% из общего турпотока из разных стран. При этом «Грузия на это лето планировала достаточно высокие показатели по потоку туристов из России».

По его оценкам, для общего бюджета Грузии «туристические деньги пиковых месяцев будут большим ударом».

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович также назвал «вполне правдоподобными» оценки потерь туристического сектора Грузии в 60 млн долларов.

«Цифры, приведенные премьер-министром вполне правдоподобны: 60 млн долларов – это 60 тыс. человек. С каждого по тысяче долларов», – сказал он. По его словам, «в августе Грузию ждут, скорее всего, сравнимые с июлем потери».

В понедельник сообщалось, что после сокращения турпотока из России Грузия потеряла около 60 млн долларов, а особая сфера туризма в Грузии просела на 80% из-за России.

20 июня в Тбилиси прошли протестные акции. На фоне антироссийских волнений в Грузии президент Владимир Путин подписал указ о временном прекращении авиасообщения.

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