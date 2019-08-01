Украинские спецпошлины на товары из России вступили в силу

На Украине с 1 августа вступают в силу спецпошлины почти на все товары из России, сообщают информационные агентства.

Пошлины не затрагивают уголь, кокс, бензин и фармацевтическую продукцию, передает РИА «Новости».

В мае Киев ввел спецпошлины на большинство российских товаров. В июне украинская сторона добавила пошлины на импорт плоского проката из России, а в июле – на импорт дизтоплива и сжиженного газа.