Украина ввела спецпошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России

Украинское правительство одобрило введение спецпошлин на импорт российского сжиженного газа и дизельного топлива трубопроводным транспортом, сообщил представитель президента Украины в кабмине Андрей Герус.

«Вчера кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций», – написал Герус в Facebook.

По его словам, спецпошлина на дизельное топливо с 1 августа составит 3,75%, а с 1 октября – 4%. Спецпошлина на сжиженный газ достигнет 1,75% с августа и 3% – с октября.

В июне Киев ввел пятилетнюю антидемпинговую пошлину на импорт плоского проката из России в размере 47,57%. В мае межведомственная комиссия по международной торговле Украины также приняла решение о введении антидемпинговых мер в отношении импорта цементных клинкеров и портландцемента из России, Белоруссии и Молдавии.