Украина ввела антидемпинговую пошлину на импорт плоского проката из России

Киев ввел пятилетнюю антидемпинговую пошлину на импорт плоского проката из России в размере 47,57%, аналогичная пошли в размере 22,78% будет действовать и для Китая, сообщил в министерстве экономического развития и торговли Украины со ссылкой на решение Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ).

«Для производителей, экспортеров товара из РФ определена ставка антидемпинговой пошлины на импорт на Украину на уровне 47,57%, а для производителей, экспортеров из Китая 22,78%», – говорится в сообщении.

Такое решение было принято для защиты украинского производителя, уточняется в сообщении, передает ТАСС.

МКМТ также решила продлить на три года пошлины на импорт гибких пористых плит, блоков и листов из пенополиуретанов (независимо от страны происхождения). При этом ставка спецпошлины будет составлять 11,22%, через 12 месяцев – 10,66%, через 24 месяца – 10,13%.

Кроме этого, комиссия решила не продлевать антидемпинговые меры относительно импорта на Украину из Белоруссии древесноволокнистой плиты (ДВП).

В мае Межведомственная комиссия по международной торговле Украины также приняла решение о введении антидемпинговых мер в отношении импорта цементных клинкеров и портландцемента из России, Белоруссии и Молдавии.