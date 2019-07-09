Соловьев уличил «Рустави-2» в обмане

Грузинский телеканал «Рустави-2» солгал, сообщив об отстранении от эфира скандального ведущего Георгия Габунии, заявил российский телеведущий Владимир Соловьев.

Как сообщил Соловьев в своем Telegram-канале, отстранение Габунии является обманом, потому что новый телесезон стартует только в сентябре.

«Кого они хотят обмануть? Сейчас время телевизионных отпусков», – заявил Соловьев.

По его словам «Рустави-2» пытается выдать отпуск за отстранение.

Вечером в понедельник у здания грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» возобновился митинг, участники которого требуют уволить телеведущего Георгия Габунию, который нецензурно оскорбил руководство России.

Сообщалось, что Габунию отстранили от эфиров на два месяца.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, чем грозит Грузии выходка Габунии.

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