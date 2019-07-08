Грузинский журналист Габуния отстранен от эфира

Грузинский телеканал «Рустави 2» приостановил работу тележурналиста Георгия Габунии на два месяца после его скандальных высказываний о президенте России Владимире Путина.

«Габуния отстранен на два месяца, это ограничение распространяется на все программы, которые он готовит или выпускает», – говорится в сообщении на сайте телеканала.

7 июля на телеканале «Рустави 2» Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского руководства. Власти Грузии обвинили его в провокации, жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала. Вещание канала прервалось до утра понедельника.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламенте считают необходимым оскорбившего президента России журналиста «Рустави 2» экстрадировать в Россию и осудить.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем грозит Грузии выходка Габунии.