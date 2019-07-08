У здания телеканала «Рустави 2» возобновилась акция протеста

В понедельник вечером у здания грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» возобновился митинг, участники которого требуют уволить телеведущего Георгия Габунию и руководство компании, сообщил грузинский Первый канал.

«Мы требуем отставки журналиста Габунии и отставки всего менеджмента телекомпании. Акции не прекратятся до тех пор, пока требования не будут выполнены», – передает РИА «Новости» слова одного из организаторов митинга.

Напомним, Габуния в воскресенье позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента России Владимира Путина. После эфира у здания телеканала началась акция протеста, вещание телеканала было приостановлено. Его возобновили утром в понедельник.

Позже телеканал выступил с заявлением, что Габуния отстранен от эфира.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем обернется выходка Габунии для Грузии.