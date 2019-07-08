Украинский журналист предложил телемост с Луганском, Донецком и Крымом

Ведущий украинского канала NewsOne Руслан Коцаба заявил, что ищет площадку для телемоста с Донецком, Луганском и Крымом.

«Считаю, нужно делать телемосты напрямую с Донецком, с Луганском, с Крымом, ведь все это Украина. Ведь интересно пообщаться с украинцами, которые живут там», – заявил Коцаба в соцсетях, передает РИА «Новости».

Он отметил, что не планирует проводить телемосты с российскими СМИ.

В качестве тем для диалога он предложил восстановление Донбасса, тарифы, прогнозы на будущее и соблюдение обещаний киевских властей социальных гарантий семьям погибших.

Коцаба был арестован в феврале 2015 года за призывы к бойкоту мобилизации на Украине, летом 2016 года он по решению суда был признан невиновным и отпущен на свободу.

Напомним, двухчасовой телемост NewsOne и «России 1» собирались провести 12 июля, однако эти планы встретили сопротивление на Украине, в том числе в Верховной раде и в Украинском союзе журналистов. Украинская генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за планировавшегося телемоста.