Российский канал после срыва телемоста пригласил украинских участников в Москву

Холдинг ВГТРК планирует провести эфир «Надо поговорить!» с участием российской и украинской сторон 12 июля в московской студии, об этом сообщила пресс-служба компании.

«Телемост с компанией NewsOne задумывался для того, чтобы простые люди, не политики, попытались, глядя в глаза друг другу, обсудить то, что объединяло россиян и украинцев в прошлом и объединяет в настоящем. Мы – со своей стороны – приглашаем российских и украинских участников 12 июля, в пятницу, в студию телеканала «Россия-1» в Москве. Потому что убеждены: «Надо поговорить!», – сообщили в компании, передает ТАСС.

NewsOne объявил об отмене телемоста под названием «Нам надо поговорить», назвав причиной угрозы физической расправы. ВГТРК заявила, что не видит оснований для отмены телемоста.

Двухчасовой телемост NewsOne и «России 1» собирались провести 12 июля, однако эти планы встретили сопротивление на Украине, в том числе в Верховной раде и в Украинском союзе журналистов. Украинская генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за планировавшегося телемоста.

Украинские радикалы выдвинули президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум, потребовав предотвратить «телевизионную оккупацию».