Германия допустила создание европейской миссии в Ормузском проливе

Берлин допускает создание европейской миссии по защите торговых судов в Ормузском проливе, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Правительство принципиально считает предложение о морской миссии по защите при участии европейских государств по-прежнему достойной упоминания, находится в контакте с европейскими партнерами, прежде всего с Францией и Великобританией», – передает РИА «Новости» слова Деммер.

В начале июля Иран обвинил Британию в «морском разбое» из-за задержания танкера с иранской нефтью в Гибралтарском проливе и задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе.

Напомним, ранее в среду вице-канцлер Германии и министр финансов Олаф Шольц заявил, что скептически относится к просьбе Вашингтона в адрес Берлина присоединиться к военной миссии в Ормузском проливе.

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