В Германии выступили против присоединения к военной миссии в Ормузском проливе

Вице-канцлер Германии и министр финансов Олаф Шольц скептически относится к просьбе Вашингтона в адрес Берлина присоединиться к военной миссии в Ормузском проливе.

«Мы должны предотвратить эскалацию, которая может закончиться куда большим конфликтом. Поэтому я думаю, что это не лучшая идея», – цитирует Шольца ТАСС.

По его словам, Германия хочет сохранить иранскую ядерную сделку, поэтому принимать приглашение США присоединиться к миссии пока никто не собирается.

При этом на вопрос, подготовлен ли официальный отказ от предложения США, Шольц ответил многозначительно.

«Всем известна наша позиция по данному вопросу, она появилась не вчера, – сказал он.

Ранее США направили Германии официальную просьбу принять участие в миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе совместно с Францией и Великобританией.

В понедельник российская делегация представила Совету безопасности и ГА ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Минобороны России и генштаб Вооруженных сил Ирана подписали меморандум о расширении двусторонних связей.

Напомним, в начале июля Иран обвинил Британию в «морском разбое» из-за задержания танкера с иранской нефтью в Гибралтарском проливе и задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе.