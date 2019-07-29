Россия представила в ООН концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

Российская делегация представила Совету безопасности ООН и Генеральной ассамблее Всемирной организации свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, сообщил заместитель постпреда России в ООН Владимир Сафронков.

«Мы распространили в Совете Безопасности ООН и в Генеральной Ассамблее по пункту повестки дня «предотвращение вооруженных конфликтов» концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе в качестве официального документа СБ и Генассамблеи», – передает его слова РИА «Новости».

МИД России опубликовал этот документ во вторник.

В Иране заявляли, что меры по безопасности международного судоходства в Персидском заливе должны быть созданы в тесном сотрудничестве со странами региона.