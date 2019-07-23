МИД опубликовал российскую концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

МИД опубликовал российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, в ее основу положены поэтапность, многосторонность и неукоснительное соблюдение международного права, сообщило дипведомство.

«Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел в МИД России презентацию российской концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива для аккредитованных в Москве представителей арабских государств, Ирана, Турции, «пятерки» постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

В документе обозначена перспективная стратегическая задача – создание в регионе Персидского залива целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества с вовлечением на равноправной основе всех государств региона, добавляет ведомство.

Полный текст концепции изложен на сайте министерства.

В нем перечисляются основные принципы, на которых должна строиться безопасность региона: консолидация в составе единой антитеррористической коалиции всех сил; мобилизация общественного мнения мусульманских и других стран на совместное противодействие террористической угрозе; приверженность всех сторон международному праву и Уставу ООН, резолюциям Совбеза ООН; проведение миротворческих операций лишь на основе резолюций Совбеза ООН; универсальный характер системы безопасности, основанный на учете интересов всех сторон; многосторонность как механизм участия заинтересованных сторон в процессе оценки ситуации; поэтапное создание системы безопасности, начинающееся с решения самых острых и актуальных проблем и т.д.

Напомним, в последние несколько месяцев ситуация в Персидском заливе серьезно обострилась. США обвиняют Иран в нападении на танкеры в Ормузском заливе и грозят направить дополнительные корабли в регион, а Тегеран задерживает британские танкеры, сообщая о нарушении ими международных норм.