Иран призвал страны Персидского залива разработать совместные меры безопасности

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана адмирал Али Шамхани заявил, что меры по безопасности международного судоходства в Персидском заливе должны быть созданы в тесном сотрудничестве со странами региона.

«Если такие меры будут разрабатывать иностранные державы, то это только увеличит проблемы», – сказал Шамхани на встрече с главой МИД Султаната Оман Юсефом бен Алауи бен Абдаллой, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин».

Адмирал добавил, что Иран следует курсу на установление диалога и взаимопонимания с соседними странами, но «некоторые государства региона пошли на поспешные шаги и поставили под серьезную угрозу возможность управления кризисом».

Глава МИД Омана заявил, что государствам Персидского залива необходимо действовать сдержанно.

«Необходимо сделать выводы из опыта прошлого и избегать любых шагов, которые ведут к росту напряженности и могут обострить кризис», –сказал Юсеф бен Алауи бен Абдалла.

Во вторник МИД России опубликовал российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, в ее основу положены поэтапность, многосторонность и неукоснительное соблюдение международного права.