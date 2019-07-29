Россия и Иран договорились расширить военное сотрудничество

Минобороны России и генштаб Вооруженных сил Ирана подписали меморандум о расширении двусторонних связей, заявил командующий иранских ВМС Хосейн Ханзади.

Он отметил, что документ подписан во время его визита в Россию, где он побывал на Дне ВМФ в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«Это первый меморандум о взаимопонимании такого рода, и его можно рассматривать как поворотный момент в отношениях Тегерана и Москвы в сфере обороны», – сказал Ханзади.

Он ранее сообщил, что Россия и Иран в будущем могут провести совместные военно-морские учения в районе Ормузского пролива, а также ведутся переговоры по усилению взаимодействия в оборонной сфере в Каспийском море.

Ранее в понедельник российская делегация представила Совету безопасности и ГА ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.