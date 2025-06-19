  • Новость часаПутин прокомментировал конфликт Израиля и Ирана
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    Иран начал навязывать Израилю свои приемы ведения войны
    Иран применил новое поколение ракет при атаке на Израиль (видео)
    Зеленского решили изолировать от Трампа на саммите НАТО
    Экс-глава «Яндекса» рассказал о превращении беспилотных такси в отели для секса
    Путин заявил, что ситуация для Киева будет ухудшаться
    Путин подтвердил правоту слов Трампа об отказе ехать в Стамбул
    Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине
    Гаагский суд отказался взыскивать активы Газпрома по иску украинской «Жнивы»
    Названо важное условие возвращения западных компаний
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий

    В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

    9 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Танцуй, молись, не люби

    Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

    15 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Украина, Молдавия и Румыния нацелились на Приднестровье

    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

    11 комментариев
    19 июня 2025, 03:00 • Новости дня

    Заседания СБ ООН по Ирану и Украине запланированы на 20 июня

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу СБ ООН проведет два заседания – по конфликту Ирана и Израиля, а также по ситуации на Украине, сообщило председательствующее в Совбезе в июне постпредство Гайаны.

    На 17.00 мск запланировано заседание, которое соберется по запросу Тегерана. Заседание, посвященное Украине, проведут в 22.00 мск, передает ТАСС.

    13 июня Россия на заседании Совета Безопасности ООН выразила обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке и последствиями ударов Израиля по иранским ядерным объектам. Москва призвала Совет Безопасности ООН дать однозначную правовую и политическую оценку действиям Израиля.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    18 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Трамп выдвинул «последний ультиматум» Ирану
    Трамп выдвинул «последний ультиматум» Ирану
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп озвучил ультимативное требование к Тегерану, подчеркнув, что главным условием является полная капитуляция со стороны иранских властей.

    Президент США сообщил, что озвучил Тегерану «последний ультиматум», передает РИА «Новости». В качестве основного условия решения конфликта он назвал безоговорочную капитуляцию иранской стороны. «Все просто – Тегеран должен сдаться», – заявил американский лидер.

    Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имеют планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать.

    Издание Washington Post писало, что Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    18 июня 2025, 14:08 • Новости дня
    Лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом»
    Лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом»
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил о тяжелых последствиях для США, если Вашингтон решит поддержать Израиль в конфликте против Исламской республики.

    В обращении к народу Хаменеи отметил, что «мудрые люди, знающие Иран, его народ и его историю, никогда не будут говорить с этой страной на языке угроз, так как иранский народ никогда не сдается», передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Американцы должны знать, что Америка в результате любого военного вмешательства, несомненно, понесет непоправимый ущерб».

    Пресс-служба Хаменеи добавила, что это заявление стало ответом на «нелепые высказывания» президента США Дональда Трампа, который ранее требовал от Тегерана «немедленной капитуляции».

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем рискуют президент Дональд Трамп и все Соединенные Штаты в случае вмешательства в конфликта Израиля и Ирана.

    Издание Washington Post сообщало, что президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    18 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    МАГАТЭ зафиксировало превышение радиационного фона на объекте в Натанзе
    МАГАТЭ зафиксировало превышение радиационного фона на объекте в Натанзе
    @ Lucas Bauml/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории иранского атомного объекта в Натанзе выявлено небольшое радиоактивное загрязнение, при этом непосредственная опасность для жителей и экологии отсутствует, сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

    В интервью телеканалу Bloomberg TV Гросси заявил, что превышение радиоактивного фона было зафиксировано внутри защитного периметра на иранском атомном объекте в Натанзе, передает ТАСС.

    Глава МАГАТЭ отметил: «В Натанзе, на том объекте, который получил больше всего урона, произошло небольшое радиоактивное загрязнение внутри периметра объекта. Непосредственного вреда населению нет».

    Ранее Гросси заявил, что самым пострадавшим от израильских атак ядерным объектом на иранской территории стал объект в городе Натанзе.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что конфликт между Ираном и Израилем ведет не только к эскалации, но и к угрозе всему региону и миру, так как удары наносятся по мирным атомным или ядерным объектам.

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    18 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    Киев вошел в десятку худших городов мира рядом со столицами Нигерии и Венесуэлы

    Киев оказался на 165-м месте в рейтинге The Economist

    Киев вошел в десятку худших городов мира рядом со столицами Нигерии и Венесуэлы
    @ Aleksander Lyskin/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Столица Украины вошла в десятку худших городов мира по качеству жизни, уступив только столицам Венесуэлы, Папуа-Новой Гвинеи и другим.

    Киев занял 165-ю строчку в ежегодном рейтинге городов мира по качеству жизни, который публикует издание The Economist. В списке украинская столица соседствует с Каракасом, Порт-Морсби, Хараре, Лагосом и Алжиром. Рейтинг составлялся на основе оценки таких параметров, как здравоохранение, культура, окружающая среда, образование, инфраструктура и стабильность.

    Авторы исследования отметили, что Киев остается в десятке худших городов на протяжении трех лет подряд, пока продолжается военный конфликт. В пятерку лидеров по уровню жизни вошли Копенгаген, Вена, Цюрих, Мельбурн и Женева, сообщает издание «Страна».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опросы общественного мнения показали, что жители Западной Европы за последний год изменили отношение к конфликту на Украине. Берлин собирается сократить военную поддержку Киева в 2025 году в два раза. Германские политики пообещали помочь вернуть в страну украинцев, уклоняющихся от мобилизации и скрывающихся в Европе. Российские войска начали наступление в Сумской области, что, по мнению депутатов Верховной рады, должно привести к атаке на Киев.

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    18 июня 2025, 20:30 • Новости дня
    ВС России нанесли авиаудар по подразделению ВСУ у Малой Токмачки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия поразила авиационной бомбой РБК-500 пункт временной дислокации украинских военных у Малой Токмачки в Запорожской области, сообщило Минобороны России.

    Пункт временной дислокации подразделения 118-й ОМБР ВСУ засекли в ходе разведки у Малой Токмачки, уточнило ведомство, передает ТАСС.

    После этого по нему нанесли авиаудар бомбой РБК-500 с универсальным модулем планирования и коррекции и кассетной боевой частью. Отмечается, что удар наносился в момент наибольшего скопления украинских боевиков.

    Ранее комплекс «Искандер» уничтожил ракетами пункт постоянной дислокации ВСУ у населенного пункта Конотоп в Сумской области.

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    18 июня 2025, 21:57 • Новости дня
    Французская Le Monde написала о сотнях нацистов в рядах ВСУ
    Французская Le Monde написала о сотнях нацистов в рядах ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В рядах ВСУ служат несколько сотен сторонников нацистской идеологии, большинство из которых служат в 3-й штурмовой бригаде, наследнице запрещенного «Азова» (запрещен в РФ и признан террористическим), сообщает Le Monde. По данным издания, часть нацистов прошла подготовку во Франции.

    Французское издание Le Monde опубликовала расследование, в котором сообщается, что в рядах украинской армии служат сотни человек, симпатизирующих нацизму. Согласно данным издания, из 350 идентифицированных украинских военных 200 входят в состав 3-й штурмовой бригады, которую Le Monde называет наследницей «Азова» (запрещен в России), передает ТАСС.

    В опубликованном видео представлены кадры с нацистской символикой, которой открыто пользуются украинские военнослужащие. На их форме и теле видны свастика, «черное солнце», эмблемы Ваффен-СС и другие знаки. В материале также показаны фотографии украинских солдат с такими взглядами, проходивших подготовку в ряде европейских стран, включая Францию.

    Министерство вооруженных сил Франции отказалось комментировать возможное присутствие неонацистов среди обучаемых украинцев, отметив, что отбором занимается руководство ВСУ. В публикации подчеркивается, что бывший «Азов» (запрещен в России и признан террористическим) формировался из радикалов и ранее находился под запретом военной помощи со стороны США по причине неонацистских связей.

    Газета демонстрирует фотографии членов «Азова» с американской военной техникой, полученной до снятия запрета на поставки вооружений в 2024 году. Кроме того, отмечается участие французских наемников в ВСУ, среди которых, по данным Le Monde, есть лица, не скрывающие радикальных взглядов.

    Ранее на Красноармейском направлении и в районе Часова Яра замечено присутствие двух нацбатальонов, выполняющих функцию заградотрядов против бойцов ВСУ. На этих участках фиксируются случаи расстрелов солдат ВСУ за отказ наступать.

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    18 июня 2025, 20:08 • Новости дня
    Гаагский суд отказался взыскивать активы Газпрома по иску украинской «Жнивы»
    Гаагский суд отказался взыскивать активы Газпрома по иску украинской «Жнивы»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Окружной суд Гааги отказался рассматривать иск украинской компании «Жнива» о взыскании активов российской энергетической компании «Газпром».

    В постановлении отмечается, что на Газпром распространяется государственный иммунитет России, поэтому суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения дела, передает РИА «Новости».

    «Жнива» требовала взыскать активы Газпрома в Нидерландах в счет компенсации на сумму примерно 85 млн евро, которую ранее присудил Запорожский районный суд. Украинская компания настаивала на исполнении решения суда в соответствии с Гаагской конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и коммерческим делам.

    «Суд счел, что у него нет юрисдикции рассматривать данное ходатайство, поскольку в данном случае речь идет о юрисдикционном иммунитете Российской Федерации. Этот иммунитет распространяется и на Газпром, поскольку решение касается осуждения его как "альтер эго" Российской Федерации», – говорится в постановлении суда.

    Также суд обязал «Жниву» возместить судебные издержки.

    Ранее высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринского горно-обогатительного комбината.

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    19 июня 2025, 00:40 • Новости дня
    Путин прокомментировал конфликт Израиля и Ирана

    Путин отметил консолидацию иранского общества на фоне атак Израиля

    Путин прокомментировал конфликт Израиля и Ирана
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сообщил, что лично находится «в контакте» и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и с американским лидером Дональдом Трампом в связи с конфликтом Израиля и Ирана.

    В ходе встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума Путин подчеркнул, что в вопросе урегулирования конфликта между Ираном и Израилем Россия никому не навязывает свое представление о мирном решении. «Мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля», – сказал он.

    Президент России считает «правильным всем вместе» заняться разработкой путей завершения боевых действия и «найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом», передает РИА «Новости».

    По его словам, нужно «обеспечить как интересы Ирана», включая «мирную атомную деятельность», так и «интересы Израиля, с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства». «В целом, такое решение может быть найдено», – заявил он. Свои «варианты» Россия представила «и США, и Израилю, и Ирану».

    Путин сказал, что российская сторона могла бы работать с Ираном в сфере атомной энергетики, соответствующие обсуждения велись. Москва направила «сигналы иранским друзьям».

    Путин, признавая «сложность внутриполитических процессов» в Иране, подчеркнул, что иранское общество демонстрирует «консолидацию вокруг политического руководства».

    Также президент подчеркнул, что подземные заводы Ирана «существуют, ничего с ними не произошло».

    Путин отметил, что в договоре России и Ирана о стратегическом партнерстве «нет статей, связанных с оборонной сферой», передает ТАСС.

    Напомним, Путин сообщил, что Россия и Израиль достигли договоренностей о безопасности российских специалистов на площадке АЭС «Бушер» в Иране. Он также указал, что Иран не обращался к России за поддержкой в связи с обострением конфликта с Израилем.

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    18 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Мирошник: Киев пытается дискредитировать передачу Россией тел военных ВСУ
    Мирошник: Киев пытается дискредитировать передачу Россией тел военных ВСУ
    @ Дмитрий Радченко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев намеренно затягивает процесс идентификации тел украинских военных, чтобы избежать выплат их семьям.

    Заявления главы МВД Украины Игоря Клименко о длительном сроке идентификации тел украинских военных, переданных Россией, имеют целью дискредитировать масштабную работу российской стороны, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает ТАСС.

    Мирошник подчеркнул, что Россия передала Киеву более шести тысяч останков украинских военных, и назвал действия Москвы «высшей степенью гуманности». По его словам, высказывания Клименко не имеют оснований и лишь подтверждают, что Россия выполнила колоссальную работу по сбору, идентификации и передаче тел погибших бойцов ВСУ.

    Дипломат также выразил мнение, что украинская сторона сознательно затягивает процесс идентификации, чтобы отсрочить выплаты семьям погибших, к которым Киев якобы не проявляет интереса. Мирошник добавил, что таким образом власть на Украине старается скрыть масштабы потерь и минимизировать финансовые обязательства перед родственниками военных.

    Ранее помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что Россия выполнила обещания, данные в ходе переговоров в Стамбуле, и передала украинской стороне 6060 тел погибших офицеров и солдат Вооруженных сил Украины.

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    19 июня 2025, 00:53 • Новости дня
    Путин подтвердил правоту слов Трампа об отказе ехать в Стамбул

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил что глава американского государства Дональд Трамп был прав, говоря, что российский лидер не едет в Стамбул на переговоры, так как туда не едет президент США.

    По словам представителя турецкого информагентства Anadolu, о саммите в Турции с участием Владимира Зеленского Трамп сказал, что если Путин поедет, то и он прибудет на встречу, передает РИА «Новости».

    «По поводу заявления президента Трампа я услышал по-другому. Господин Трамп сказал, что «Путин не едет, потому что я не еду. А что ему там делать, когда меня там нет?». И он прав. В этом смысле он абсолютно прав», – сказал Путин.

    Также Путин согласен со словами нынешнего президента США о том, что при Трампе конфликт на Украине мог бы не случиться.

    Путин сказал, что Россия с большим уважением относится к стремлению Трампа восстановить российско-американские отношения. Президент России считает, что встреча с Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовленной.

    «Он еще и бизнесмен, и в этом я вижу большой плюс - в том, что он все считает, считает он, поскольку он стал богатым человеком, видимо, считает он хорошо, значит, он считает, к чему приведут те или иные шаги в отношении России, сколько это будет стоит налогоплательщикам, сколько это будет стоить экономике США», – заявил Путин, отметив интерес американского бизнеса к России.

    Напомним, Путин заявил, что «готов встречаться со всеми», в том числе с главой киевского режима Владимиром Зеленским – на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку». Однако, по его словам, есть вопрос относительно того, «кто будет подписывать документы».

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    18 июня 2025, 18:44 • Новости дня
    Эксперт: Украинские власти разворовали деньги на укрепления под Сумами

    Эксперт сообщил о коррупции при возведении обороны на Сумском направлении

    Эксперт: Украинские власти разворовали деньги на укрепления под Сумами
    @ Pavlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Вооруженные силы Украины сталкиваются с обрушением оборонительной линии на Сумском направлении из-за коррупционных схем при строительстве рубежей, считает эксперт.

    Оборонительная линия на Сумском направлении рушится на ряде участков, поскольку украинские власти присваивали деньги, предназначенные для ее строительства, передает ТАСС.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил: «В целом на ряде участков на Сумском направлении можно отметить обвал оборонительной линии, которая создавалась по коррупционным схемам. И, естественно, данный факт помогает нашим военнослужащим в продвижении на данном направлении». По его словам, коррупция при возведении укреплений напрямую повлияла на прочность обороны, что облегчило продвижение российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Новониколаевка Сумской области и Долгенькое в Харьковской области.

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    19 июня 2025, 00:06 • Новости дня
    Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине
    Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине
    @ Defense Ministry ROK/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия является стороной, поддерживающей Украину, в некоторых случаях – «соучастником» боевых действий, она не сможет быть хорошим посредником, так как «посредник должен быть нейтральным», заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы рассматриваем на сегодняшний день Федеративную республику, также как и многие другие европейские страны, не как нейтральные государства, а как сторону, поддерживающую Украину. А в некоторых случаях, пожалуй, как соучастника этих боевых действий», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия, не подвергает сомнению, как российская. Считает её российской», – сказал Путин.

    В ходе встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума он выразил сомнения, что Германия сможет «внести больший вклад, чем Соединенные Штаты, в качестве посредника».

    Путин отметил, что поставка немецких ракет Taurus не повлияет на ход конфликта на Украине, но в случае передачи ракет Киеву отношения России и Германии «совсем испортятся». При этом он подчеркнул, что речь идет об использовании «Taurus для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но и с использованием офицеров бундесвера». «Вот тут, конечно, возникают большие вопросы», – сказал президент.

    «Что такое Taurus? Это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут. Они не в состоянии этого делать», – сказал президент, подчеркнув, что для использования Taurus нужны космическая разведка и немецкие офицеры.

    Президент также подчеркнул, что контакты с Москвой прервали сами европейцы, поэтому они и должны делать шаги по их возобновлению, передает ТАСС.

    «Если господин федеральный канцлер (Фридрих Мерц) захочет позвонить и переговорить, я уже много раз об этом говорил, мы не отказываемся ни от каких контактов и всегда к этому открыты», – сказал Путин. Он отметил, что «года полтора назад – два такие разговоры с канцлером Шольцем, другими лидерами Европы носили регулярный характер».

    Путин также указал, что рационального объяснения отказа Германии от российского газа не существует. «Назло кондуктору куплю билет и не поеду. Так что ли? Чушь какая-то», – сказал он. По его словам, Германии на фоне балансировки на грани рецессии стоит заняться спасением своей автомобильной промышленности и повышать заработную плату, Volkswagen и Porsche «погибают».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Берлин намерен поддержать создание на Украине дальнобойных ракет без ограничения по дальности. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что отверточная сборка ракет Taurus на Украине не сделает их украинскими, а Германия окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    18 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    ФИФА начала рассматривать возможность санкций против футбольной лиги Израиля
    ФИФА начала рассматривать возможность санкций против футбольной лиги Израиля
    @ Daniela Porcelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Футбольные власти изучают вопрос о санкциях после боевых действий Израиля против Ирана, что может затронуть иностранных игроков местных клубов.

    Международная федерация футбола (ФИФА) обсуждает меры наказания для футбольной лиги Израиля из-за открытых боевых действий против Ирана, передает One. По информации издания, организация рассматривает возможность разрешить легионерам, выступающим за израильские клубы, без выплаты компенсации приостанавливать свои контракты. Такой шаг может быть принят для обеспечения безопасности иностранных спортсменов.

    В 2022 году аналогичное решение уже принималось в отношении российских клубов после обострения конфликта на Украине, когда международная федерация позволила легионерам разрывать контракты без компенсации. Тогда же российские команды отстранили от участия в международных турнирах. Пока Израиль не подвергался подобному отстранению, и его клубы продолжают выступать в европейских соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Европарламента от Испании, Ирландии и Германии призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля и израильские клубы от участия в футбольных турнирах. Советник РФС Алексей Сорокин обвинил международные спортивные организации в двойных стандартах, приводя в пример различия в санкциях против России и Израиля. Президент УЕФА Александер Чеферин уклонился от прямого ответа о причинах разницы в санкциях, акцентировав внимание на позициях России и Израиля в рейтинге футбольных команд.

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    19 июня 2025, 01:35 • Новости дня
    Путин заявил, что ситуация для Киева будет ухудшаться

    Tекст: Антон Антонов

    Крым, Донбасс и Новороссия вернулись в состав России в связи с желанием населения этих регионов, заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что при продолжении боевых действий ситуация для Украины будет ухудшаться.

    «Мы, отвечая на просьбы граждан, проживающих на этой территории, провели референдум. Все это теперь неотъемлемая часть Российской Федерации», – приводит слова Путина ТАСС. – «И, как я и говорил, ситуация будет ухудшаться. Она и ухудшилась для них (для Украины). Теперь речь идет не о Донецке и Луганске, а еще о двух субъектах теперь Российской Федерации, и Крыме, конечно».

    Как подчеркнул глава российского государства, в рамках международного права и Устава ООН Донецк и Луганск «приняли решение отделиться» от Украины. «Часть территории одной страны приняла решение отделиться от основной части», – сказал Путин.

    Он указал, что Донецк и Луганск не были обязаны «спрашивать разрешение у центральных властей», поскольку есть «решение Международного суда ООН» по «прецеденту, созданному».

    «Международный суд ООН прямо записал: «Если какая-то часть страны приняла решение отделиться, она не обязана с этим вопросом обращаться к центральным властям», – напомнил он, отметив, что Запад «сам все своими руками сделал», когда давил на суд.

    Путин подчеркнул, что иной подход к ДНР и ЛНР неприемлем: «Вам можно, а здесь нельзя, что ли? Так не будет. Правила должны быть едиными, только тогда они будут стабильными. А это гарантия безопасности для всех не за счет других – вот ключевое звено».

    Он отметил, что Москва восемь лет воздерживалась от признания независимости ДНР и ЛНР, «терпела и пыталась договориться» с Киевом. «Восемь лет мы терпели, понимаете. Но людей-то жалко. Восемь лет там над ними издевались», – сказал Путин.

    Однако после того, как Киев отверг такую возможность, Москва признала ДНР и ЛНР, заключила с ними договор о взаимопомощи. «Они к нам обратились за этой помощью официально, и мы эту помощь оказывали», – сказал он.

    Он указал, что кризис отношений между Россией и Западной Европой начался не с Крыма, а с госпереворота на Украине, из-за которого в Европе «никто даже не чихнул», более того – западные страны содействовали госперевороту. Путин напомнил. что Франция, Германия и Польша были «гарантами» договоренностей между оппозицией и прошлыми украинскими властями.

    На Юго-Востоке Украины «люди не признали этот переворот». А Киев не стал договариваться с населением, решив использовать войска.

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    18 июня 2025, 14:58 • Новости дня
    Хаменеи заявил о планах новых ударов по Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна готовит новые удары против Израиля.

    Он подчеркнул, что ответная атака Ирана уже ослабила израильскую сторону и стала суровым наказанием для противника, передает ТАСС.

    Хаменеи добавил: «Сионистский враг должен быть наказан и уже получает наказание. [Удар] возмездия, который иранский народ и вооруженные силы нанесли по этому злому врагу, наносят в настоящее время и планируют нанести в будущем, – суровое наказание, которое ослабило его».

    Он также заявил, что Исламская республика выйдет победителем из противостояния с Израилем, выразив уверенность, что «Всевышний непременно дарует победу иранскому народу, истине и правде». Такое заявление прозвучало в официальном обращении к нации и было распространено его пресс-службой.

    В среду пресс-служба верховного лидера Ирана анонсировала обращение Али Хаменеи к нации. В послании Хаменеи предупредил о тяжелых последствиях для США, если Вашингтон решит поддержать Израиль в конфликте против Исламской республики.

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