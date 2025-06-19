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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий

    В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

    9 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Танцуй, молись, не люби

    Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

    15 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Украина, Молдавия и Румыния нацелились на Приднестровье

    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

    11 комментариев
    19 июня 2025, 03:53 • Новости дня

    Трамп заявил об извинениях Такера Карлсона

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что журналист Такер Карлсон якобы извинился перед ним.

    Трамп назвал Карлсона «хорошим парнем». «На днях он позвонил и извинился», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По версии президента США, Карлсон решил, что допустил «слишком резкие» высказывания. Трамп отметил, что ценит извинения журналиста.

    Напомним, Карлсон сказал, что возможная война с Ираном может привести к краху американской «империи» и окончанию президентства Трампа. Трамп назвал Карлсона «чокнутым» и упрекнул в непонимании опасности ядерного оружия у Ирана.

    18 июня 2025, 03:52 • Новости дня
    КСИР заявил о взятии контроля над небом Израиля после применения гиперзвука
    КСИР заявил о взятии контроля над небом Израиля после применения гиперзвука
    @ Matan Golan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о взятии под контроль неба Израиля после ночной атаки на государство с помощью гиперзвуковых ракет «Фаттах».

    «Сегодняшний ракетный удар показал, что мы полностью контролируем небо над оккупированными территориями, а их жители оказались полностью беззащитными перед ракетными атаками Ирана», – сказано в сообщении КСИР.

    Там пояснили, что 11-я волна атак в рамках операции «Истинное Обещание 3» с использованием ракет первого поколения «Фаттах» ознаменовало «начало конца мифической ПВО» Израиля.

    «Мощные и маневренные ракеты «Фаттах» сегодня ночью, преодолев противоракетный щит, неоднократно сотрясли убежища сионистских трусов и передали послание силы Ирана военному союзнику Тель-Авива, живущему в иллюзиях и пустых мечтах», – отметили в КСИР.

    Говоря о союзнике в иллюзиях иранцы, вероятно, подразумевали США, которые пока взвешивают все за и против участия в ирано-израильском конфликте. Напомним, ранее портал Axios узнал, что президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT сообщила, что американское командование привело войска в состояние повышенной готовности по всему региону из-за опасений более масштабной войны, как говорят официальные источники, Иран готовит ракеты для возможных ответных ударов по базам США.

    Ранее встреча американского президента Дональда Трампа с командой по национальной безопасности в Ситуационном центре завершилась, однако полного согласия среди сторонников главы Белого дома об участии США в ближневосточном конфликте не принесла.

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    18 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Трамп выдвинул «последний ультиматум» Ирану
    Трамп выдвинул «последний ультиматум» Ирану
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп озвучил ультимативное требование к Тегерану, подчеркнув, что главным условием является полная капитуляция со стороны иранских властей.

    Президент США сообщил, что озвучил Тегерану «последний ультиматум», передает РИА «Новости». В качестве основного условия решения конфликта он назвал безоговорочную капитуляцию иранской стороны. «Все просто – Тегеран должен сдаться», – заявил американский лидер.

    Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имеют планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать.

    Издание Washington Post писало, что Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    17 июня 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому

    Политолог Трухачев: Досрочный отъезд Трампа обнажил разногласия в «Большой семерке»

    Эксперт: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если бы Дональд Трамп на саммите G7 поддержал ужесточение санкций против России, это стало бы для него потерей лица. Выглядело бы все так, будто шесть членов «Группы семи» «сломали» президента США. Впрочем, разногласия внутри объединения касаются не только украинского кризиса, но и конфликта на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее Трамп досрочно вернулся в США.

    «Проходящий в Канаде саммит G7 лишь подсветил существующие между Дональдом Трампом и другими лидерами "семерки" разногласия. Одно из них связано с вопросом санкций против России», – отметил политолог Вадим Трухачев.

    Собеседник напомнил сообщения прессы, согласно которым глава Белого дома не поддержал идею ужесточения рестрикций против Москвы, посчитав их слишком затратными. Трамп также отказался от мер по снижению потолка цен на российскую нефть. «Если бы американский президент поступил иначе, это стало бы для него потерей лица. Выглядело бы все так, будто шесть членов G7 и Урсула фон дер Ляйен "сломали" Трампа», – уточнил эксперт.

    По его мнению, это одна из причин преждевременного возвращения президента в Вашингтон. «Однако, несмотря на отъезд Трампа, европейцы продолжат обсуждение возможного ввода санкций. Не исключено, что они подковерно примут какие-то решения на этом направлении», – добавил Трухачев.

    Кроме того, некоторые разногласия в G7 есть по теме ирано-израильского конфликта. Однако лидерам удалось согласовать итоговое заявление по этой теме. «При этом есть вопросы к содержанию. Призывы "семерки" к деэскалации – пустые слова. В таких случаях принимают бумажку ради бумажки, чтобы саммит не выглядел совсем уж провальным», – уточнил спикер.

    По его мнению, упоминание о том, что Израиль «имеет право на самооборону» – это реверанс в сторону Трампа. Но такой ход европейских лидеров не подкупил главу Белого дома, и он все же уехал из Канады. Примечательно, что Эммануэль Макрон, решивший примерить на себя роль пресс-секретаря президента США, сообщил, что тот едет мирить стороны конфликта. Глава Белого дома его быстро осадил.

    «Французский лидер занимается внешней политикой в ущерб внутренней. А в последнее время он и вовсе стал комедийным персонажем: во Вьетнаме получил пощечину от жены, а в Канаде – пусть и ментальную – от американского коллеги», – иронично отметил Трухачев.

    Еще одну своеобразную «пощечину» получил и Владимир Зеленский. Он надеялся встретиться с Трампом и обсудить с ним «покупку» Украиной вооружений, но все эти планы провалились. Политолог допускает, что таким образом президент США демонстрирует Зеленскому свое отношение к нему, которое еще больше испортилось после скандала в Овальном кабинете.

    Саммит G7 закончился для европейцев настоящим унижением, отметил американист Малек Дудаков. «Они возлагали на него большие надежды, стремясь навязать Трампу свою повестку. Однако в итоге американский президент уехал сильно заранее, оставив всех остальных участников одних бултыхаться в своем загончике», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

    «Кир Стармер наматывал круги вокруг Трампа и пытался создать картинку торжественного подписания торговой сделки США и Британии. Правда, Трамп в самый ответственный момент просто уронил на землю текст документа. Стармеру пришлось спешно подбирать за тем упавшие страницы», – напомнил политолог.

    «Заодно Трамп признал и ущерб в миллиарды долларов для западных экономик от санкций против России. Причем речь идет не только о Евросоюзе, который лишился дешевых энергоносителей. Проблемы возникли и в США – например, со взлетом цен на удобрения в несколько раз. Это уже привело к рецессии на фермерском рынке Америки», – указал Дудаков.

    «То же самое касается закупок российского урана или титана. Поэтому Трамп и отказался поддерживать планы G7 по ужесточению санкций. Тем более сейчас мировой рынок дестабилизирован эскалацией вокруг Ирана. Попытки одновременно бороться с российской нефтью приведут к новому витку энергокризиса на Западе», – акцентировал он.

    «Повестка Трампа вызвала неразбериху среди ястребов на саммите G7. Но президент США даже не стал с ними препираться – он просто первым покинул сходку либеральных элитариев. Сейчас у Трампа приоритет – это Ближний Восток. Белый дом все еще надеется найти способ для деэскалации, поэтому спешно отправил Джея Ди Вэнса на переговоры с Ираном. Остальным же участникам G7 остается лишь смиряться с ролью тех, чье мнение Вашингтон совсем не волнует», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Группы семи» в Канаде. По информации телеканала Fox News, президент США распорядился созвать заседание членов Совета нацбезопасности Белого дома. Незадолго до этого он опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором призвал «всех эвакуироваться» из Тегерана.

    Президент Франции заявил, что решение Трампа вернуться в Вашингтон может быть связано с предложением о прекращении огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома ответил, что «ищущий внимания общественности Эммануэль Макрон» ошибся. «Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Гораздо более серьезное», – написал Трамп.

    Отметим, что во вторник ожидалась встреча президента Соединенных Штатов и Владимира Зеленского. «Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече, – об оборонном пакете, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность», – сказал Зеленский накануне. Однако на деле встреча так и не состоялась.

    Как сообщает Politico, лидеры «Группы семи» проведут обсуждение санкций против России без президента США. По информации издания, Трамп в ходе саммита дал понять, что не поддержит введение новых рестрикций, поскольку считает их слишком затратными. Он также отказался от идеи снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, на чем настаивали европейские страны.

    При этом лидеры стран G7 смогли согласовать формулировки относительно ирано-израильского конфликта. «Мы всегда давали ясно понять, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия. Мы призываем к тому, чтобы урегулирование кризиса в Иране привело к более широкой деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке», – говорится в заявлении. Лидеры подчеркнули, что они подтверждают право Израиля на самооборону, заявив о поддержке его безопасности.

    По сообщению The New York Times, итоговое заявление подписано всеми семью лидерами, включая президента США, хотя ранее СМИ сообщали, что Трамп может отказаться подписывать итоговый документ.

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    18 июня 2025, 14:08 • Новости дня
    Лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом»
    Лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом»
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил о тяжелых последствиях для США, если Вашингтон решит поддержать Израиль в конфликте против Исламской республики.

    В обращении к народу Хаменеи отметил, что «мудрые люди, знающие Иран, его народ и его историю, никогда не будут говорить с этой страной на языке угроз, так как иранский народ никогда не сдается», передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Американцы должны знать, что Америка в результате любого военного вмешательства, несомненно, понесет непоправимый ущерб».

    Пресс-служба Хаменеи добавила, что это заявление стало ответом на «нелепые высказывания» президента США Дональда Трампа, который ранее требовал от Тегерана «немедленной капитуляции».

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем рискуют президент Дональд Трамп и все Соединенные Штаты в случае вмешательства в конфликта Израиля и Ирана.

    Издание Washington Post сообщало, что президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    31 комментарий

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    17 июня 2025, 20:04 • Новости дня
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты не имеют планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать, заявил президент США Дональд Трамп.

    США знают, где находятся Хаменеи, и могут его легко устранить, но не собираются пока этого делать, заявил Трамп в соцсетях, передает ТАСС.

    Он добавил, что США не желают видеть ракетные удары по мирным гражданам или американским военным. «Безоговорочная капитуляция!» – заключил политик.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи могут устранить. СМИ сообщали, что Трамп якобы запретил израильской стороне убивать Хаменеи.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    17 июня 2025, 05:06 • Новости дня
    Названо условие вступления США в войну Израиля и Ирана
    Названо условие вступления США в войну Израиля и Ирана
    @ Isaac Esposito/U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Источники портала Axios сообщили об отсутствии намерения атаковать Иран или участвовать в войне Израиля и Ирана, пока последний не нацелится на американцев.

    «Администрация Трампа заявила нескольким ближневосточным странам-союзникам, что не планирует активно участвовать в войне между Израилем и Ираном, если Иран не нацелится на американцев», – сообщили Axios два источника

    Послание США заключается в том, что если Иран нападет на американцев в ответ, это будет означать переход красной черты. При этом США направили аналогичное сообщение тем же странам примерно за час до того, как Израиль начал войну в прошлый четверг, сообщив им, что США не будут участвовать в ней, говорится в статье.

    В обоих случаях США, по-видимому, ожидали, что страны передадут это сообщение Ирану, чтобы воспрепятствовать любым ответным мерам против сил или интересов США в регионе.

    «Иранцы пока очень осторожны и не предпринимают ничего, что могло бы подтолкнуть США ко вмешательству», – сказал арабский дипломат.

    Официальные лица США также утверждали, что в минувшие выходные у Израиля была оперативная возможность убить верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но президент Трамп ясно дал понять Израилю, что он выступает против этого шага.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В Кремле сообщили, что Россия готова при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложить свои услуги для урегулирования конфликта.

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    17 июня 2025, 06:52 • Новости дня
    Макрон получил «позитивный знак» от Трампа по санкциям против России
    Макрон получил «позитивный знак» от Трампа по санкциям против России
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о положительном знаке со стороны американского коллеги Дональда Трампа относительно законопроекта о введении санкций против России. Макрон поделился этим на саммите G7, посчитав ответ Трампа обнадеживающим.

    Президент Франции выразил оптимизм после получения, как он говорит,  положительного отзыва от президента США Трампа относительно законопроекта о  введении новых санкций против России, пишет портал Devdiscourse.

    Выступая на саммите G7, Макрон сообщил, что он напрямую спросил президента Трампа, разрешит ли он сенаторам продолжить их законодательную инициативу.

    По словам Макрона, он получил относительно позитивный ответ Трампа, который посчитал многообещающей новостью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп признался, что всякий раз, когда он решается на санкции в качестве меры воздействия на страну, он понимает, чем это грозит его собственной стране, поэтому он не сторонник таких мер и не торопится их вводить или усиливать.

    До этого администрация Трампа пыталась изменить законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) о санкциях против России, предлагая сделать эти меры необязательными, чтобы избежать ухудшения отношений между странами. Ранее Трамп на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем не стал отвечать на вопрос о возможности ужесточения санкций против России.


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    17 июня 2025, 07:05 • Новости дня
    Страны G7 в совместном заявлении призвали Иран к деэскалации
    Страны G7 в совместном заявлении призвали Иран к деэскалации
    @ Michael Kappeler/dpa-Pool/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Страны «Большой семерки» (G7), собравшиеся в Канаде на 51-й саммит, в совместном заявлении призвали к Иран «деэскалации» и заверили, что Израиль имеет право на самооборону.

    В совместном заявлении страны G7 заявили, что Израиль имеет «право на самооборону», добавив, что «Иран никогда не должен иметь ядерное оружие», пишет Economic Times.

    «Мы подтверждаем, что Израиль имеет право на самооборону. Мы последовательно заявляли, что Иран никогда не может иметь ядерного оружия. Мы призываем, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа», – сказано в заявлении.

    Мировые лидеры собрались в Канаде с конкретной целью: помочь разрядить ряд глобальных точек давления, но их намерения были сорваны из-за ситуации с  ядерной программой Ирана, и начавшейся кампании Израиля по воздушным  бомбардировкам Ирана.

    На саммите американский президент Дональд Трамп предупредил, что Тегерану необходимо свернуть свою ядерную программу, пока не стало «слишком поздно». Он отметил, что иранские лидеры «хотели бы поговорить», но у них было 60 дней на то, чтобы достичь соглашения по своим ядерным амбициям, и они не смогли сделать этого до начала израильского воздушного нападения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В Кремле сообщили, что Россия готова при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложить свои услуги для урегулирования конфликта.

    Комментарии (29)
    18 июня 2025, 04:21 • Новости дня
    FT узнала, чем Макрон постоянно раздражал Трампа на саммите G7

    FT: Макрон постоянно раздражал Трампа на саммите G7

    FT узнала, чем Макрон постоянно раздражал Трампа на саммите G7
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальные лица на саммите G7 заявили, что президент США Дональд Трамп был радушен во время дискуссий и принял участие в ужине с лидерами объединения после объявления о своем досрочном отъезде, но был момент с президентом Франции, когда Трамп резко высказался, пишет FT.

    Тогда Трамп публично осудил президента Франции Эммануэля Макрона за то, что тот заявил, будто американский президент возвращается в Вашингтон, чтобы добиться «прекращения огня» на Ближнем Востоке.

    «Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это, безусловно, не имеет никакого отношения к прекращению огня. Это гораздо больше. Намеренно или нет, Эммануэль всегда все понимает неправильно», – приводит слова Financial Times (FT).

    Издание добавляет, что еще три официальных лица, присутствовавшие на саммите G7, рассказали, как решение Макрона сделать символическую остановку в Гренландии по пути на саммит вызвало раздражение Трампа и способствовало его решению досрочно покинуть саммит.

    Во время визита на датский остров, который, по словам президента США, он хочет взять под контроль Вашингтона, Макрон сказал об угрозах Трампа: «Я не думаю, что это то, что делают союзники».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что покидает саммит G7 ранее запланированного срока не ради работы по прекращению огня между Ираном и Израилем, а по более серьезной причине.

    Трамп также призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана. При этом он заявил, что инициатива Тегерана о переговорах прозвучала слишком поздно, поскольку срок для соглашения уже истек.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД и политолог Трухачев разбирались, почему досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому.

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    16 июня 2025, 10:29 • Новости дня
    Трамп призвал начать массовые депортации мигрантов в крупнейших городах США
    Трамп призвал начать массовые депортации мигрантов в крупнейших городах США
    @ Qian Weizhong/VCG/Visual China G/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп поручил федеральным ведомствам расширить усилия по депортации мигрантов в крупнейших американских городах, несмотря на протесты и судебные иски.

    Как передает Bloomberg, в своем заявлении Трамп подчеркнул, что сотрудники ICE (Американской службы иммиграционного и таможенного контроля) получили приказ максимально способствовать реализации «крупнейшей программы массовой депортации в истории».

    Трамп подчеркнул необходимость активизировать задержания и высылку нелегалов в таких городах, как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк, где, по его словам, проживают «миллионы и миллионы нелегальных мигрантов». Он заявил, что инициатива направлена на обеспечение безопасности и порядка в крупнейших мегаполисах страны.

    Президент также отметил, что готов разработать изменения в иммиграционной политике, чтобы смягчить влияние кампании по депортации на некоторые ключевые отрасли рынка труда, включая сельское хозяйство и гостиничный бизнес. Трамп признал, что многие сельские районы уже столкнулись с нехваткой рабочих из-за ужесточения миграционной политики, и пообещал учесть интересы бизнеса.

    Накануне в центре Лос-Анджелеса на акцию против политики президента США собрались 30 тыс. человек, что стало крупнейшим протестом за последнее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лос-Анджелеса группы протестующих организовали марш и нарушили комендантский час. В Лос-Анджелесе продолжаются массовые беспорядки, грабежи и погромы. В регион введены войска Национальной гвардии и установлен комендантский час. Происходящее привело к крупному внутриполитическому кризису в США.

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    18 июня 2025, 12:56 • Новости дня
    Дробницкий: Вопрос ударов по Ирану расколол Белый дом

    Американист Дробницкий: Хаос в Белом доме усиливает нервозность на Ближнем Востоке

    Дробницкий: Вопрос ударов по Ирану расколол Белый дом
    @ Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне обсуждения возможного вступления США в ирано-израильский конфликт в Вашингтоне проявилось два лагеря. Первый хочет падения режима в Исламской республике, а второй выступает против отправки американцев воевать за рубежом. Дональд Трамп в этой ситуации колеблется, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США заявили о решающих 24-48 часах в конфликте с Ираном.

    «Та разношерстная команда, которую собрал Дональд Трамп, работала нормально, пока была объединена общей целью сокрушить американский истеблишмент. Да, администрация действовала довольно хаотично, но все же сообща. Нынешняя ситуация с конфликтом на Ближнем Востоке ввергла ее в хаос: все друг другом недовольны, невозможно выработать единое решение», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, в Вашингтоне проявилось два лагеря: с одной стороны, республиканские «ястребы» и неоконсерваторы, а с другой – MAGA-крыло (Make America Great Again – Сделаем Америку снова великой). «Первые считают, что они близки к своей многолетней цели – к уничтожению режима в Иране. Этот стан изо всех сил тянет Штаты в ирано-израильский конфликт. Им вторит правительство Израиля», – уточнил собеседник.

    Представители MAGA-крыла заняли противоположную позицию, продолжил эксперт. Они напоминают о предвыборном обещании Трампа не отправлять американцев воевать за рубежом. «Сейчас трамписты недовольны курсом лидера», – указал Дробницкий.

    Глава Белого дома в такой ситуации постоянно дрейфует: сейчас он находится в крайне ястребиной позиции, о чем свидетельствуют его недавние посты с угрозами Тегерану и призывами к стране капитулировать. «Но президент США легко меняет свою риторику», – напомнил аналитик. Не исключено, что через какое-то время Трамп сгладит свои жесткие заявления.

    «Однако непоследовательность действий и отсутствие четкой позиции официального Вашингтона создает ощущение жуткой нервозности и неопределенности. Возможно, американский лидер, что называется, валяет дурака на публику, а на деле – у него все под контролем. Но такая версия становится все более фантастичной», – отметил собеседник.

    «Возникает целый ряд вопросов: что задействовано для оборонительной помощи Израилю? Какие конкретно силы развернуты на Ближнем Востоке? В условиях отсутствия ясности в руководстве США, как будет оцениваться, подверглись ли опасности американские базы и персонал?» – добавил политолог.

    Происходящее эксперт назвал «серьезным кризисом» американской политики. Предсказать, что будет дальше и какие шаги предпримет Белый дом – крайне сложно. «Сегодня американцы скажут одно, завтра – другое, а потом еще Трамп что-то напишет в своей соцсети. Ситуация на Ближнем Востоке нервозная, а неопределенность в Вашингтоне лишь усиливает это», – пояснил Дробницкий.

    Он обратил внимание на тот факт, что в прошедшем совещании не принимала участия директор национальной разведки Тулси Габбард. «Заявляется, что она якобы проходит переподготовку по военной специальности. Версия звучит странно. Это не очень хороший знак. Мне кажется, что неоконсерваторы «играют» Трампом, причем покруче чем Джорджем Бушем – младшим», – считает аналитик.

    По его оценкам, если США вступят в войну против Ирана, то все надежды на способность Трампа что-то изменить в американской политике рухнут. «В самих Штатах это приведет к тому, что нынешний президент будет лишь номинально возглавлять страну», – заключил Дробницкий.

    Ранее президент США Дональд Трамп провел совещание Совета нацбезопасности по теме Ирана. Встреча продолжалась более часа. По информации The Wall Street Journal, по ее итогам не было принято решения об ударах по Исламской республике. Более того, как отмечает CBS со ссылкой на источники, среди ближайших советников главы Белого дома «нет полного согласия относительно того, как действовать дальше».

    Американские чиновники считают, что за следующие 24–48 часов может быть принято решение о присоединении Вашингтона к военной операции Израиля, сообщает ABC News. По истечении этого срока станет понятно, возможно ли урегулировать конфликт с Ираном дипломатическими методами, или Трамп прибегнет к военным действиям.

    Перед началом совещания Совета нацбезопасности американский лидер опубликовал в Truth Social серию постов, в которых назвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи «легкой мишенью» и потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции. Вместе с тем в Штатах считают возможным возобновление диалога с Ираном о ядерной программе.

    США и Иран успели провести пять раундов переговоров, а шестой, который был намечен на 15 июня, оказался сорван в связи с атакой Израиля. ЦАХАЛ начал операцию «Восстающий лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Исламской республики. Взаимные атаки продолжаются шестой день.

    Израиль не исключает сценария, при котором может быть предпринята попытка устранения Хаменеи, заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько реальна такая угроза и к чему приведет ее исполнение.

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    17 июня 2025, 04:50 • Новости дня
    Трамп призвал объяснить «чокнутому Карлсону» невозможность ядерного оружия для Ирана

    Трамп назвал Карлсона «чокнутым» за непонимание опасности ядерного оружия у Ирана

    Трамп призвал объяснить «чокнутому Карлсону» невозможность ядерного оружия для Ирана
    @ Ron Sachs/CNP for NY Post/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что его призыв «Америка прежде всего» состоит из многих моментов, один из которых – отсутствие ядерного оружия у Ирана. В другом посте он ответил на критику бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона, назвав последнего чокнутым.

    «Кто-то должен объяснить этому чокнутому Такеру Карлсону (в оригинале Kooky Tucker Carlson), что Иран не должен получить ядерное оружие!» – сказано в сообщении Трампа.

    Напомним, Карлсон в подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном высказывались о том, что возможная война с Ираном может привести к краху американской «империи» и окончанию президентства Дональда Трампа.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




    Результаты
    48 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В Кремле сообщили, что Россия готова при необходимости выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложить свои услуги для урегулирования конфликта.

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    17 июня 2025, 01:31 • Новости дня
    Трамп призвал иранцев срочно покинуть Тегеран
    Трамп призвал иранцев срочно покинуть Тегеран
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп призвал всех покинуть Тегеран в соответствующем посте своей соцсети Truth Social, начав его с фразы о том, что Иран должен был подписать сделку.

    «Ирану стоило бы пойти на сделку (по ядерной программе), которую я призвал их подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней. Короче, у Ирана не может быть ядерного оружия. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!» – написал Трамп в соцсети Х.

    Что имел в виду глава Белого дома, он не пояснил.

    Напомним, после атаки Израиля на Иран в ночь на 13 июня член комиссии по национальной безопасности Ирана сообщил, что очередной раунд обсуждения ядерной программы с США может быть отменен из-за недавнего удара Израиля. Позже глава МИД Омана объявил об отмене переговоров Ирана и США в Маскате.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по словам Трампа, инициатива Тегерана о переговорах прозвучала слишком поздно, поскольку срок для соглашения уже истек.

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    16 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Трамп назвал ошибкой исключение России из G8

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США на саммите G7 отметил, что исключение России из формата G8 было большой ошибкой.

    Заявление Дональда Трампа прозвучало на полях саммита G7 в Кананаскисе, передает ТАСС. Американский лидер, отвечая на вопрос о возможном возобновлении работы «большой восьмерки», отметил: «Не говорю, что на этом этапе следует. Потому что, наверное, слишком много воды утекло. Но это была большая ошибка».

    В беседе с премьер-министром Канады Марком Карни Трамп подчеркнул, что Запад много обсуждает Россию, при этом российский президент Владимир Путин больше не участвует в этих дискуссиях. «Это было ошибкой. Вы проводите столько времени, обсуждая Россию, а он (Путин) более не присутствует за столом переговоров», – добавил глава Белого дома.

    Трамп также отметил, что Путин ведет диалог только с ним, а с другими западными лидерами не разговаривает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение России в состав «Большой восьмерки» было бы целесообразным и выгодным. Трамп выразил готовность рассмотреть участие президента России Владимира Путина в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

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    18 июня 2025, 20:43 • Новости дня
    Песков объяснил превращение субботы у Трампа во «вчера»
    Песков объяснил превращение субботы у Трампа во «вчера»
    @ Yury Kochetkov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Последний телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом был в субботу, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он пояснил, почему Трамп заявил, что разговор состоялся «вчера».

    Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным отметил, что насыщенность политической жизни такова, что термин «вчера» может подразумевать несколько последних дней.

    Песков заявил: «Сейчас жизнь настолько насыщена политическими событиями, что, когда ты говоришь "вчера", подразумеваешь ретроспективу в последние три-четыре дня, как минимум». Фрагмент разговора опубликовал журналист в своем Telegram-канале.

    По словам пресс-секретаря, именно в этом контексте Трамп мог иметь в виду разговор с Путиным, который состоялся в субботу.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность посредничества в урегулировании ситуации на Украине и диалоге с Ираном.

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