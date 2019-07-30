Чайка раскритиковал обеспечение безопасности в детских лагерях

Прокуратура не в полной мере контролирует соблюдение безопасности в детских лагерях, заявил генпрокурор России Юрий Чайка.

«В полной мере не обеспечен контроль за соблюдением безопасности в лагерях детского отдыха. Это относится к противопожарному режиму в лесах, подготовке населенных пунктов к чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий», – цитирует Чайку ТАСС.

Ранее во вторник прокуратура Хабаровского края также выявила множественные нарушения требований безопасности в лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», где при пожаре погибли дети.

В ночь на 23 июля во время организованного отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар. В результате погибли четыре ребенка, травмы получили 13 человек.

После событий в «Холдоми» все палаточные лагеря края приостановили работу.